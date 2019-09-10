Dünya Patrikhaneler gerilimi zirvede
ASYA

Patrikhaneler gerilimi zirvede

İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nden ayrılan Rus Ortodoks kiliseleri, Moskova Patrikhanesi ile birleşme kararı aldı. Başpiskoposluk, olağanüstü genel kurulunda yapılan oylamada, Moskova Patrikliği ile birleşme kararını yüzde 58 oy çoğunluğu ile kabul etti. Fener Rum Patrikanesi ile Moskova Partikanesi arasındaki gerilim Ukrayna nedeniyle zirveye çıkmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fener Rum Patriği Bartholomeos (Sol) - Rus Patriği Kirill (Sağ)
Fener Rum Patriği Bartholomeos (Sol) - Rus Patriği Kirill (Sağ)

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi ile Moskova Rum Patrikanesi arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim yeni bir boyuta taşındı. Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrılan Rus Ortodoks kiliseleri Moskova Patrikhanesi ile birleşme kararı aldı. Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te olan Batı Avrupa'daki Rus Ortodoks kiliselerinin başpiskoposluğu, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi ile yaşanan gerginlik sonrası Moskova Patrikliği ile birleşme kararı aldı. Başpiskoposluk cumartesi günü düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan oylamada, Moskova Patrikliği ile birleşme projesini yüzde 58 oy çoğunluğu ile kabul etti. Başpiskoposluk 1917 Bolşevik Devrimi sonrası batıya sürgüne gönderilen Rusları temsil ediyordu.

Fener Rum Patrikanesi ile Moskova Partikanesi arasındaki gerilim Ukrayna nedeniyle artmıştı. İstanbul Rum Patrikhanesi, bu yılın ilk günlerinde Ukrayna Kilisesi'nin Rusya'dan ayrılarak bağımsızlığını öngören kararı resmen onaylamıştı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" kazandıracak kararnameyi Devlet Başkanı Poroşenko'nun katıldığı törenle vermişti. 1931'de İstanbul Fener Rum Patrikhanesi tarafından kontrol edilmeye başlanan Rus Ortodoks kiliseleri başpiskoposluğu özerkliğini koruyordu. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi 2018'de Batı Avrupa Rus Ortodoks kiliselerinin statüsünü yeniden düzenleme kararı almıştı.

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