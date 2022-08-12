Dünya Pelosiden Çine mesaj Kimin umrunda
AMERİKA

Pelosi'den Çin'e mesaj: Kimin umrunda

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin’in kendisine uyguladığı yaptırımlarla ilgili sorulan soruya gülerek “Kimin umurunda” yanıtını verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Pelosiden Çine mesaj: Kimin umrunda
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Tayvan ziyaretinin ardından bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Pelosi yaptığı konuşmada, “Oraya Tayvan'ı övmek için gittik. Çin'in Tayvan'ı izole edemeyeceğini söylemek ve dostluğumuzu göstermek için Tayvan'a gittik" dedi.

Pelosi ayrıca, Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlara atıfta bulunarak, “Çin'de gördüğümüz şey, Tayvan’a yönelik baskıların normalleştirilmeye çalışıldığı. Bunun olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pelosi basın toplantısında, Çin'in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda? Bu benim için tesadüfi, hiçbir ilgisi yok" şeklinde cevap verdi.

Çin bugün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları sonlandırdıklarını duyurmuştu.

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