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Dünya Pensilvanyada 372 bin "postayla oy" başvurusu reddedildi
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Pensilvanya'da 372 bin "postayla oy" başvurusu reddedildi

Pensilvanya'da 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için yapılan 372 bin "postayla oy" başvurusu reddedildi. ProPublica ve Philadelphia Inquirer'in yayımladığı rapora göre, taleplerin yüzde 90'ının "iki kere yapılan başvuru" olmaları nedeniyle kabul edilmedi.

Haber Merkezi AA
Pennsylvania, 3 Kasım'daki 59. başkanlık seçimleri için kritik konumda bulunan eyaletler arasında yer alıyor.
Pennsylvania, 3 Kasım'daki 59. başkanlık seçimleri için kritik konumda bulunan eyaletler arasında yer alıyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yapılan 372 bin "postayla oy" başvurusunun geri çevrildiği bildirildi.

ProPublica ve Philadelphia Inquirer'in yayımladığı rapora göre, "postayla oy" için gönderilen 372 bin talep reddedildi.

Raporda taleplerin yüzde 90'ının "iki kere yapılan başvuru" olmaları nedeniyle reddedildiği belirtildi.

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İkinci kez başvuru yaptılar

Seçmenlere ön seçimler sürecinde başkanlık seçimleri için postayla oy kullanmak isteyip istemediklerinin sorulduğu kaydedilen raporda, talepte bulunan bazı kişilerin ikinci kez başvuru yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

Pensilvanya, 3 Kasım'daki 59. başkanlık seçimleri için kritik konumda bulunan eyaletler arasında yer alıyor.

Başkanlık seçimleri öncesinde posta yoluyla oy kullanma tartışmaları nedeniyle Başkan Donald Trump ile Demokratlar arasındaki "seçimlere hile karıştırılabilir" tartışması hala sürüyor.

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