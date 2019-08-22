Dünya Pentagon endişeli ABD müttefikleri birbirine girdi
AMERİKA

Pentagon endişeli: ABD müttefikleri birbirine girdi

Pentagon endişeli: ABD müttefikleri birbirine girdi

ABD Savunma Bakanlığı, Güney Kore'nin Japonya ile Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nı yenilememesine ilişkin kaygı duyduklarını ve hayal kırıklığı yaşadıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Pentagon Sözcüsü Yarbay Dave Eastburn, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, (Güney Kore Cumhurbaşkanı) Moon Jae-in yönetiminin Güney Kore ile Japonya arasındaki Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nı yenilememesi konusunda kaygı ve hayal kırıklığını ifade ediyor. Güney Kore ile Japonya arasındaki sürtüşmelere rağmen ortak savunma ve güvenlik bağlarımızın sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yarbay Eastburn, ayrıca ABD'nin Japonya ve Güney Kore ile hem ikili hem de üçlü askeri ve güvenlik iş birliğini devam ettireceğini belirtti.

İstihbarat paylaşımı anlaşmasını feshettiler

Güney Kore yönetimi, Ekim 2016'da imzalanan ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı tek taraflı olarak feshettiğini duyurmuştu.

Seul, söz konusu kararı, Japonya'nın, Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan 3 kimyasal maddenin satışını bireysel izne bağlı hale getirildiğini duyurması üzerine almıştı.

Güney Koreli yetkililer, Japonya'nın denetim eksiklerini ve ulusal güvenliği gerekçe göstererek aldığı kararın iki ülke arasında güvenlik iş birliği koşullarında "derin bir değişim" yarattığını kaydetmişti.

İki ülke daha önce de birbirlerini, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına aykırı olarak Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.

  • Güney Kore ve Japonya arasında imzalanan ilk askeri anlaşma olan Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nın, ülkelerden biri tek taraflı olarak çekilmediği sürece her yıl yenilenmesi öngörülüyordu. Anlaşmanın yenilenme süresi cumartesi günü dolacaktı.

Endonezyalı aktivist ormanlar için 700 kilometreyi geri geri yürüyor
DÜNYA
Endonezyalı aktivist ormanlar için 700 kilometreyi geri geri yürüyor
Geri döndük

Geri döndük

Temsilcimiz ​Trabzonspor, deplasmanda AEK'ya konuk oluyor.
Kıyıköyde temizlik adıaltında kum hırsızlığı

Kıyıköy'de temizlik adı
altında kum hırsızlığı

Devlet hazinesi ve yasal olarak çalışan şirketler zarara uğratılıyor.
Bir ay kapalı olacak

Bir ay kapalı olacak

Anadolu otoyolunda yenileme çalışması yapılacak.
Gereken dersi veririz

Gereken dersi veririz

Erdoğan'dan Kıbrıs Rumlarına sert uyarı.
Külliye'de<br>samimi sohbet

Külliye'de
samimi sohbet

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti.
Bitmeyen tatile<br>yeni bahane

Bitmeyen tatile
yeni bahane

Sel yaşanırken Bodrum'da tatil yapan İmamoğlu kendini savundu.

Polise saldırdığı görüntü ortaya çıktı!

Polise saldırdığı görüntü ortaya çıktı!

Demir tabure attıkları polisi, şiddet kullanmakla suçladılar.
Manisa'yı mı seçti?

Manisa'yı mı seçti?

Bakan Pakdemirli'den heyecanlandıran açıklama.
8 numaralı gözlem<br>noktamız da hedefte

8 numaralı gözlem
noktamız da hedefte

Morik'in ardından Sırman'daki üssümüz de çevreleniyor.
Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

​2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek.
Bize linç yapılıyor

Bize linç yapılıyor

İşten çıkarılanlar İBB önünde açıklama yaptı.
Edremit alev alev

Edremit alev alev

Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Heyelan 6 evi yıktı

Heyelan 6 evi yıktı

​Aşırı yağış sonrası 6 aile dehşeti yaşadı.
Han Şeyhun'u<br>ele geçirdi

Han Şeyhun'u
ele geçirdi

Rusya'nın desteğiyle ilçeye giren Esed güçleri hakimiyeti aldı.
Yangının üstüne gitti

Yangının üstüne gitti

​Çektiği görüntüleri ekiplere ileterek destek oldu.
ABD'den Şırnak saldırısına kınama

ABD'den Şırnak saldırısına kınama

​ABD Büyükelçiliği PKK'nın saldırısını kınayarak taziye mesajı iletti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.