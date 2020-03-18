Pentagon koronavirüse karşı gemi hastanelerini kullanacak

Pentagon koronavirüse karşı mücadele planı çerçevesinde ABD donanmasının hastane gemilerini seferber etme kararı aldı.

USNS Mercy (T-AH-19) ve USNS Comfort (T-AH-20) olarak adlandırılan ve sırasıyla Kaliforniya ve Virginia'ya yerleştirilen gemiler, Batı ve Doğu kıyılarına gitmeden önce tıbbi ekipman ve personel ile donatılacak. Her iki gemide de 1000 hastane yatağı, eczaneler, tıbbi ve optometri laboratuvarları ve 12 ameliyathane ve diğer birçok yardımcı program bulunuyor.

Savunma kaynaklarının verdikleri bilgilere göre gemilerin kullanılmasındaki asıl sebep koronavirüs dışındaki vakaları bu hastanelerde tedavi etmek.

Yetkililer,hastane gemilerinin koronavirüs vakalarının sayısının yerel hastaneleri aşmaya başlaması durumunda ABD'deki potansiyel sıcak noktalara gönderilmeye hazırlandığını söyledi.