Dünya Pentagon koronavirüse karşı gemi hastanelerini kullanacak
AMERİKA

Pentagon koronavirüse karşı gemi hastanelerini kullanacak

Pentagon koronavirüsle mücadele çerçevesinde hastane gemilerini seferber etme kararı aldı. Yeterli tıbbi ekipman ve personelle donatılacak gemiler vakaların yoğun olduğu eyalet kıyılarına gönderilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pentagon gemi hastanelerini kullanıma açıyor.
Pentagon gemi hastanelerini kullanıma açıyor.

Pentagon koronavirüse karşı mücadele planı çerçevesinde ABD donanmasının hastane gemilerini seferber etme kararı aldı.

USNS Mercy (T-AH-19) ve USNS Comfort (T-AH-20) olarak adlandırılan ve sırasıyla Kaliforniya ve Virginia'ya yerleştirilen gemiler, Batı ve Doğu kıyılarına gitmeden önce tıbbi ekipman ve personel ile donatılacak. Her iki gemide de 1000 hastane yatağı, eczaneler, tıbbi ve optometri laboratuvarları ve 12 ameliyathane ve diğer birçok yardımcı program bulunuyor.

Savunma kaynaklarının verdikleri bilgilere göre gemilerin kullanılmasındaki asıl sebep koronavirüs dışındaki vakaları bu hastanelerde tedavi etmek.

Yetkililer,hastane gemilerinin koronavirüs vakalarının sayısının yerel hastaneleri aşmaya başlaması durumunda ABD'deki potansiyel sıcak noktalara gönderilmeye hazırlandığını söyledi.

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