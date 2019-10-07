Dünya Pentagon sözcüsü Türkiye, Suriyede Hava Görev Emrinden çıkarıldı
AMERİKA

Pentagon sözcüsü: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

Pentagon, Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı. Pentagon sözcüsü, bu kararın Türkiye'ye hava sahasını kapatmak anlamına gelip gelmediği sorusuna, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor" yanıtını verdi.

Haber Merkezi AA
Pentagon, Türkiye'nin Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını açıkladı. (arşiv)
Pentagon, Türkiye'nin Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını açıkladı. (arşiv)

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

  • Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, yaptığı açıklamada, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu" ifadelerini kullandı.

"Teknik olarak hava sahasını kapatmadık"

"Bunun hava sahasını Türkiye'ye kapatmak anlamına gelip gelmediği"ne ilişkin soruya Gleason, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor" yanıtını verdi.

"ABD askerleri Türkiye'nin önünde durmayacak"

Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin muhtemel operasyonu öncesinde Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekileceğine ilişkin kararını değerlendiren bir savunma yetkilisi ise ABD askerlerinin, askeri olarak Türkiye'nin önünde durmayacağını ifade etti.

  • Yetkili, Türkiye'nin adımının başka sonuçları beraberinde getirebileceğini iddia etti.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

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