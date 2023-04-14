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Dünya

Pentagon'dan YPG'ye skandal destek

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Ryder, 2014’ten bu yana Suriye’de "SDG" ismini kullanan YPG terör örgütüyle iş birliği yaptıklarını itiraf etti. Ryder ayrıca aksi yöndeki resmi raporlara karşın, "Suriye Demokratik Güçleri" adını verdikleri örgütün PKK olmadığını söyledi.

10:26 . 14/04/2023 Cuma
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Ryder

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Ryder

ABD terör örgütünü korumaya devam ediyor. Pentagon Sözcüsü, terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile ABD askerlerinin aynı araçta olması hakkında konuştu.


Tuğgeneral Ryder, ABD askerlerinin, PKK ile ilişkisi sebebiyle Türkiye için meşru hedef olan terör örgütü elebaşına eşlik etmesinin, kendilerini endişelendirip endişelendirmediği sorusu üzerine, "kaygı duymadıklarını" söyledi.



"SDG, PKK değil, onlarla 2014'ten beri ortağız"

Ryder, günlük basın toplantısında, Paksoy'un, “ABD askerleri SDG’nin başı ile seyahat ettiğinde, bu adamın PKK ile onlarca yıldır olan ilişkisinden ötürü, ABD askerlerinin meşru hedef haline geldiğine dair Pentagon’da endişe yok mu? Özellikle en büyük NATO müttefiklerinizden biri için. ABD istihbaratının, PKK ile ilişkilerini gayet iyi bildiğini düşünüyorum" sorusuna karşılık şöyle cevap verdi:


“Hayır. SDG ile 2014-2015’ten beri ortaklığımız var. Uzun süredir ilişkimiz var. Onlar, PKK değil. DAEŞ’i mağlup etmek için ortaklık kurduk. Uzun süredir ortak operasyonlar yapıyoruz. Yani, hayır.”


ABD istihbarat ve savunma raporlarında aksi belirtilmesine karşın Ryder, SDG'nin PKK olmadığını iddia etti.


Operasyonun, DEAŞ ile mücadele kapsamında olduğunu söyledi.




#Pentagon
#YPG
#ABD
#terör
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