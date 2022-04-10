Peru'da Kongre Devlet Başkanından istifa etmesini istedi Peru'da Kongre, 30 Mart'tan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Pedro Castillo'dan görevi bırakmasını talep etti. Sağ partilerin önergesi üzerine Cumhuriyet Kongresi'nde yapılan oylamada, Castillo'dan görevi bırakması yönünde tavsiyede bulunuldu. Yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı olmayan önerge, sembolik olması açısından siyaseten önemli görülüyor.

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