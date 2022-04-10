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Dünya Peruda Kongre Devlet Başkanından istifa etmesini istedi
AVRUPA

Peru'da Kongre Devlet Başkanından istifa etmesini istedi

Peru'da Kongre, 30 Mart'tan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Pedro Castillo'dan görevi bırakmasını talep etti. Sağ partilerin önergesi üzerine Cumhuriyet Kongresi'nde yapılan oylamada, Castillo'dan görevi bırakması yönünde tavsiyede bulunuldu. Yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı olmayan önerge, sembolik olması açısından siyaseten önemli görülüyor.

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Haber Merkezi AA
Peruda Kongre Devlet Başkanından istifa etmesini istedi
Pedro Castillo

Sağ partilerin önergesi üzerine Cumhuriyet Kongresi'nde yapılan oylamada, Castillo'dan görevi bırakması yönünde tavsiyede bulunuldu.

Siyaseten önemli görülüyor

  • Önergenin oylaması, 61 lehte, 43 aleyhte ve 1 çekimser oyla kabul edilerek Castillo'ya istifa çağrısı yapıldı. Yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı olmayan önerge, sembolik olması açısından siyaseten önemli görülüyor.

Protestolar devam ediyor

Akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle hükümeti protesto eden göstericiler, Devlet Başkanı Castillo'dan görevi bırakmasını istiyor.

  • Başta başkent Lima ve Callao olmak üzere birçok kentte sokağa çıkan göstericiler, polisle çatıştı, ana yolları yine trafiğe kapattı. Bu arada, ülkede 30 Mart'tan bu yana devam eden eylemlerde ölenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının ise 20'ye yükseldiği bildirilmişti.

Peru İçişleri Bakanlığı, göstericilerle çıkan çatışmalar sonucu 25 polisin de yaralandığını duyurmuştu.

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Sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı

Lima ve Callao'da, şiddet olaylarının yaşanması üzerine sokağa çıkma yasağı kararı alan Devlet Başkanı Castillo, 5 Nisan'da bu kararını iptal etmişti.

Başlarda sakin ve barışçıl başlayan gösteriler, zamanla hükümet karşıtı şiddet olaylarına dönüşerek, ülke geneline yayılmıştı.

  • Castillo, 6 Nisan'da Kongre'de yaptığı konuşmada, "Kongrenin sahip olduğu her komisyonla her alanda konuşalım, niyetimiz hiçbir şekilde insanlara karşı olmak değil, daha çok yurttaşların sağlığını ve hayatını korumaktır." ifadesini kullanmıştı.

Ulusal istatistik bürosundan geçen hafta yapılan açıklamada, tüketici fiyatlarının martta bir yıl önceye göre yüzde 6,82 arttığı, bunun da Ağustos 1998'den bu yana en yüksek seviye olduğu belirtilmişti.

Hükümet, 4 Nisan'da otobüs şoförlerinin greve giderek otoyolları kapatması üzerine orduyu görevlendirmişti.

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