Peskov: İdlib’de atılacak adımlar askeri bir operasyonu içermiyor Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, İdlib’de durumun daha iyi bir hale getirilmesi için atılacak adımlar içerisinde askeri bir operasyonun yer almadığını açıkladı.

Haber Merkezi 14 Şubat 2019, 19:17 Son Güncelleme: 14 Şubat 2019, 19:34 AA