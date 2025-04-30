Pirinçte arsenik seviyesi arttı: Milyonlarca insan kanser riskiyle karşı karşıya

Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliği nedeniyle pirinçteki arsenik seviyesi artıyor. Bu durum, özellikle Asya ülkelerinde 2050 yılına kadar milyonlarca insanın kanser riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir.





ABD’deki Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları, sıcaklıkların 2 derecenin üzerine çıkması ve atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin artmasının, arsenik gibi zararlı maddelerin pirinç tanelerine daha kolay geçmesini sağladığını belirtiyor.





PİŞİRİLİRKEN DE ARSENİK ÇEKEBİLİYOR

Araştırma, pirinç yetiştirilen toprakların ve sulamada kullanılan suyun arsenikle kirlenmiş olması durumunda, pirinçteki inorganik arsenik seviyesinin tehlikeli ölçüde arttığını ortaya koyuyor. Ayrıca pirinç, pişirilirken kullanılan sudan da arsenik çekebiliyor.





Arsenik maruziyeti, akciğer, mesane ve cilt kanseri gibi birçok kanser türünün yanı sıra, kalp hastalıkları, diyabet, gebelik sorunları, nörogelişimsel bozukluklar ve bağışıklık sistemi problemleriyle de ilişkilendiriliyor.





Çalışmanın başyazarı Columbia Üniversitesi’nden Doç. Dr. Lewis Ziska, “Sonuçlarımız, pirinçteki arsenik artışının yalnızca kanser değil, kalp-damar hastalıkları ve diyabet gibi diğer sağlık sorunlarını da ciddi ölçüde artırabileceğini gösteriyor” dedi.





7 ASYA ÜLKESİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, 10 yıl boyunca sahada yapılan deneylerde 28 farklı pirinç türünü inceledi. Elde edilen verilerle, Bangladeş, Çin, Hindistan, Endonezya, Myanmar, Filipinler ve Vietnam gibi Asya ülkelerinde yaşayan milyonlarca insanın maruz kalacağı arsenik miktarı ve sağlık riskleri modellendi.





2050 yılına gelindiğinde sadece Çin’de, pirinçteki arsenik nedeniyle 13,4 milyon kanser vakası yaşanabileceği öngörülüyor. Tüm bölgede ise on milyonlarca yeni kanser vakasının ortaya çıkması bekleniyor.





NE YAPILABİLİR?

Araştırmacılar, arsenik maruziyetini azaltmak için şu önlemleri öneriyor:

- Arsenik emilimini azaltan pirinç türlerinin geliştirilmesi,

- Pirinç tarlalarında toprak ve su yönetiminin iyileştirilmesi,