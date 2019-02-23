Dünya Pitbull postacıya saldırdı
AMERİKA

Pitbull postacıya saldırdı

Pitbull postacıya saldırdı

ABD'de bir postacı, pitbull saldırısına uğradı. Uzun süre yerde yardım bekleyen adamı kurtarmak kolay olmadı.

Haber Merkezi DHA
ABD'de postacının pitbulun saldırısına uğradığı anlar.
ABD'de postacının pitbulun saldırısına uğradığı anlar.

Olay ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde meydana geldi. Sahibinin elinden kurtulan bir pitbull, posta dağıtıcısına saldırdı. Bacağından ısırdığı adamı yerde uzun süre hareketsiz bırakan köpeği ayırmak için çevreden gelenler ne yaptıysa başarılı olamadılar. Araçları ile yoldan geçenler de araçlarından inerek yanlarındaki sopalarla köpeğe bir süre vurduktan sonra adamı kurtarmayı başardılar. Yaralı adam otomobile alındı. Bir süre yerde hareketsiz kalan köpek ardından yeniden ayağa kalktı ve kendisine vuran bir başka adama daha saldırdı. Yaşanan o anlar ise bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

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