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Pitbull sahibini silahla vurdu

Pitbull sahibini silahla vurdu

10:1813/03/2025, الخميس
G: 13/03/2025, الخميس
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Patisi tetiğe takıldı, köpek sahibini vurdu.
Patisi tetiğe takıldı, köpek sahibini vurdu.

ABD'de bir köpek silahla sahibini vurdu. Yetkililer, adamın yatakta uzandığı sırada köpeğin patisinin silahın tetiğine takıldığını ve adamın yaralandığı aktardı.

ABD’nin Tennessee eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi. Bir adam köpeği tarafından vuruldu. Yetkililere göre, Jerald Kirkwood adlı adam yatakta silahıyla uzanırken, bir yaşındaki pitbull cinsi köpeği Oreo’nun patisi silahın tetik koruyucusuna sıkıştı ve silah ateş aldı.


KURŞUN BACAĞINI SIYIRDI

Polis raporlarına göre, olay sırasında Kirkwood'un yanında bir kadın da bulunuyordu. Pitbull'un hareketi sonucu silah ateş alınca, kurşun Kirkwood’un sol uyluğunu sıyırdı.


Kadın ve köpek olay yerinden ayrılırken, Kirkwood’un hayati tehlikesinin olmadığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


"OYUNCU BİR KÖPEK, ANİDEN ÇILGINA DÖNDÜ"

The Guardian haberine göre, olayın tanığı olan kadın, yerel haber kanallarına yaptığı açıklamada, Oreo’nun zıplamayı seven oyuncu bir köpek olduğunu ve ne olduğunu anlamadan silahın ateş aldığını söyledi.


Kazadan sonra evlerindeki tüm silahların emniyetini açacaklarından emin olacaklarını belirten kadın, “Emniyeti açık tutun veya tetik kilidi kullanın” diyerek silah güvenliğine dikkat çekti.


BENZER OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Bu olay, ABD’de evcil hayvanların neden olduğu ilk silah kazası değil. 2018’de Iowa’da bir adam köpeğiyle oynarken silahının ateş alması sonucu bacağından vurulmuş, 2019’da ise Louisiana’da bir av köpeği arazi aracında duran tüfeği ateşleyerek sahibinin bacağını kaybetmesine neden olmuştu.


ABD’de ateşli silahların yaygın olduğu bilinirken, uzmanlar silah güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

#Köpek Saldırısı
#ABD
#Hayvan

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