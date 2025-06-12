Piton istilası: Otobüs dolusu yılan öldürüldü

ABD'de Florida’nın Everglades bölgesinde faaliyet gösteren Southwest Florida Doğa Koruma Derneği, 2013 yılından bu yana yaklaşık 20 tonluk pitonun yakalanıp insancıl yöntemlerle öldürüldüğünü açıkladı.





Dernek ayrıca, sadece bu yılki üreme sezonunda 2.850 kilogram yılan öldürüldüğünü söyledi. Bu miktar, neredeyse bir itfaiye aracı ya da dolu bir şehir otobüsünün ağırlığına eşdeğer.





Şaşırtıcı olan, bu 1.400 yılanın tüm eyaletten değil, yalnızca 518 kilometrekarelik küçük bir bölgeden toplanmış olması. Oysa Everglades ekosistemi, pitonların hızla yayıldığı 20 bin kilometreden daha büyük bir alanı kapsıyor.

ONBİNLERCE PİTON DOLAŞIYOR OLABİLİR

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, bölgede on binlerce piton dolaşıyor olabilir.





Koruma Derneği'nin bilim yöneticisi Ian Bartoszek, bu dev yılanların büyüklüğünün mevcut av hayvanlarının bolluğuyla doğru orantılı olduğunu söylüyor:

“Ne kadar çok yerlerse, o kadar büyüyorlar.”





Proje kapsamında bugüne dek yakalanan en büyük dişi yılan yaklaşık 98 kilo ve neredeyse 5,5 metre uzunluğundaydı.





Yılanlar şimdiye dek 85 farklı yerli kuş, memeli ve sürüngen türünü avlamış durumda. Bu durum, bazı yerli hayvan popülasyonlarının neredeyse yok olma riskiyle karşı karşıya kaldığına dair ciddi endişelere yol açıyor.





YILANLARLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Koruma ekibi, yılanlarla mücadelede teknolojiden büyük ölçüde yararlanıyor. “İzci yılan” adını verdikleri özel bir program kapsamında, 40 erkek pitona radyo vericileri yerleştiriliyor. Bu yılanlar, çiftleşme döneminde (Kasım–Nisan) dişi pitonlara ulaşmak için takip ediliyor. Dişi pitonlar yakalanıp insancıl yollarla öldürülürken, erkek izci yılanlar yeniden doğaya bırakılıyor.





Bu yöntem sayesinde şimdiye kadar 20 binden fazla piton yumurtasının çatlaması önlendi. Dernek, bu çalışmaların uzun vadede etkili olduğunu, çünkü izci yılanların artık eş bulmakta zorlandığını ya da buldukları dişilerin daha küçük olduğunu belirtiyor.





EKOSİSTEMİ TEHDİT EDİYOR

ABD'de yayılan Burma pitonları, Güneydoğu Asya’ya özgü olmalarına rağmen, 1970’lerde evcil hayvan olarak ABD’ye getirildikten sonra serbest bırakıldıkları ya da kaçtıkları düşünülüyor. Bugün ise Florida ekosistemi üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyorlar.



