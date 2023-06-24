PKK 1200 çocuğu kaçırdı

Terör örgütü PKK ile Suriye uzantıları SDG ve YPG, geçen yıl Suriye’de 1200’den fazla çocuğu zorla silah altına aldı. Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin “Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar” raporunda, PKK/SDG/YPG’nin, 2022’de 1200’den fazla çocuğu kullandığı belirtildi. Suriye’de 2 bin 407 çocuğa karşı ağır ihlal tespit edildiği aktarılan raporda, burada 1696 çocuğun terör örgütü YPG/PKK ve diğer silahlı gruplar tarafından kullanıldığı ifade edildi. Raporda, PKK’nın Suriye kolu SDG’nin 637 çocuğu, YPG/PKK ve SDG’ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedildi. Raporda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de görüşlerine yer verildi. Guterres, “Çocukların PKK tarafından kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum” dedi.