Dünya PKK Afrinde sivilleri hedef aldı 1 ölü 4 yaralı
ORTADOĞU

PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı: 1 ölü 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde PKK'lı teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil ise yaralandı.

Haber Merkezi AA
Afrin'de patlama: 1 ölü, 4 yaralı.
Afrin'de patlama: 1 ölü, 4 yaralı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

PKK yine sivilleri hedef aldı

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi, çevrede maddi zarar meydana geldi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini ifade etti.

Gara bölgesinde kaçmaya çalışan 3 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:32
Gara bölgesinde kaçmaya çalışan 3 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Gara bölgesinde kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getirdi. MSB, paylaştığı videoda 'Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu' ifadelerini kullandı.

2018 yılında PKK'dan kurtarılmıştı

Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek
GÜNDEM
Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek
Abone Ol Google News
Malatya Valisi açıkladı

Malatya Valisi açıkladı

​Gara şehitlerinin kimlikleri tespit edildi.
Kritik maçta 11ler belli oldu

Kritik maçta
11'ler belli oldu

​Galatasaray-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Üç ilde eğitime kar engeli

Üç ilde eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitim, yoğun kar nedeniyle ertelendi.

​Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı

SİHA'lar vurdu

SİHA'lar vurdu

​Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53 oldu.
"Hemşerim nereye?"

"Hemşerim nereye?"

​Antalya'da garip olay: 'Polis kuş uçurtmadı' deyimi gerçek oldu

Yüz yüze eğitim başlıyor

Yüz yüze eğitim başlıyor

​Milyonlarca öğrenci için ders zili yarın çalacak.

Fiziksel engelli onu durduramadı

Fiziksel engelli onu durduramadı

​29 yaşında yedinci üniversitesini okuyor.

İstanbul Havalimanı'nda operasyon

İstanbul Havalimanı'nda operasyon

Uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.