Dünya PKK Afrinde sivilleri katletti
ORTADOĞU

PKK Afrin’de sivilleri katletti

PKK, Zeytin Dalı Harekatı’yla terör örgütlerinden temizlenen Afrin’de bomba yüklü tankerle saldırı düzenledi. 11 kişi hayatını kaybederken, en az 45 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına dönerken çok sayıda ev, işyeri ve araç da hasar gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tirende bölgesinde, sabah saatlerinde bomba yüklü tanker infilak ettirildi.
Tirende bölgesinde, sabah saatlerinde bomba yüklü tanker infilak ettirildi.

Suriye'nin Afrin kent merkezinde PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü tankerle düzenlenen saldırıda 11 kişi öldü, en az 45 kişi de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Tirende bölgesinde, dün sabah saatlerinde bomba yüklü tanker infilak ettirildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü, çok sayıda ev, iş yeri ve aracın hasar gördüğü patlamanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 11'i doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 45 yaralılnın tedavisi sürerken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Afrin kent genelinde önlemlerini en üst seviyeye çıkaran güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. Bu arada, saldırı sonrası Afrin ve çevresinde bulunan TSK'ya ait üslerde de önlemler artırıldı.

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