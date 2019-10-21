Dünya PKK Iraktan kimyasal getirdi
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK Irak’tan kimyasal getirdi

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu karşısında kısa sürede büyük bozgun yaşayan PKK/YPG, yarın akşam dolacak ‘120 saat’ sonrası için kirli bir plan yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Barış Pınarı Harekâtı’nın başarısını baltalama amaçlı yalan görsel kampanyası tutmayınca ‘kimyasal silah’a sarılan örgüt, Irak’tan Suriye’ye taşıdığı biyolojik bombaları sivil halkın üzerinde kullanacak. Güvenlik kaynakları, Irak-Suriye sınırındaki Semelka Kapısı’ndan geçirilen kimyasal bomba yüklü 6 adet kamyonun Kamışlı’ya gittiğini duyurdu. PKK, buradan diğer bölgelere sevk ettiği silahlarla sivilleri katlederek “Türkiye kimyasal silahla saldırdı” yaygarası koparmaya hazırlanıyor.

AMERİKA’YI UYARDIK

Irak’tan 6 kamyonla getirilen kimyasal silahlar Suriye’de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı’da boşaltıldı. Binlerce sivilin ölümüne yol açacak bombaların kullanımını engellemek için MİT ve TSK sahada uğraş veriyor. Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen kimyasal saldırı oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD’li askeri yetkilileri de uyardı. Mehmetçik, kimyasal yüklü araçların Rasulayn tarafına geçirilmemesi için kontrolündeki M4 karayolunda önlemleri artırdı. Ancak ilçe güneyindeki tali yollar üzerinde henüz hakimiyet kurulmadığından, bu silahların bölgeye ulaşma riski bulunuyor.

BİR GRAM BİLE YOK

Hazırlığı yapılan kirli oyuna ilişkin istihbarat bilgilerini geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyuran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD destekli terör örgütünün planına karşı bir kez daha uyarılarda bulundu. ‘Yalan ve alçakça haberlerle’ kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların yayımlandığını hatırlatan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok” dedi. 50 sene önce okuduğu ‘Taş Mektep’ olarak adlandırılan Kayseri Lisesi’nde öğrencilere hitap eden Akar, şunları söyledi:

BİR RAKKA’YA BİR DE AFRİN’E BAK

  • “Utanmaz ahlaksız alçaklar! ‘TSK, Tel Abyad’da çocuklara şunu yaptı’, ‘TSK, Rasulayn’da kadınlara şunu yaptı’ diye fotoğraf koyuyorlar, o fotoğrafların biri Vietnam’dan biri Afganistan’dan çıktı. İşte bu alçaklara karşı sadece sahada değil, bilgi savaşları çerçevesinde de mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Sivillere zarar verilmesi asla sözkonusu olamaz. Operasyon sahasında sivillere, dini yapılara, çevreye, kültürel, tarihi yapılara zarar vermemiz mümkün değil. Harekât sonrasında bir Rakka’nın, Musul’un, Doğu Guta’nın fotoğraflarına bakın bir de Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekât sonrası Afrin’e bakın, Rasulayn’a, Tel Abyad’a bakın.”

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