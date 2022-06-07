Dünya PKK Münbiçte mevzi kazıyor
ORTADOĞU

PKK Münbiç'te mevzi kazıyor

Münbiç'te bulunan PKK’lı teröristlerin ilçede birçok noktada yüksek mevziler hazırladığı görüldü. Hemen evlerin yanıbaşında metrelerce uzunluğunda yeni tüneller kazan teröristler, Seyyade Köyü’nde sivilleri canlı kalkan yapmayı amaçlıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK Münbiçte mevzi kazıyor
PKK mevzileri böyle görüntülendi.

Terör örgütünü Münbiç’te panik sardı. İlçeye bağlı Seyyade köyünde teröristler yeni tüneller kazıp mevziler yapıyor. PKK’lı teröristlerin hazırlığı, TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi.

Dronla alınan görüntülerde, PKK’lı teröristlerin birçok noktada yüksek mevziler hazırladığı dikkat çekti. Örgütün, sivillere ait evlerin yanıbaşında metrelerce uzunluğunda yeni tüneller kazdığı görüldü.

Suriye’de YPG/PKK’lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldı
FOTOĞRAF 9
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından gözler operasyonun yapılması tahmin edilen bölgelere çevrildi.<br>
Title
Operasyon için Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın \"Bir gece ansızın girebiliriz\" söylemi sonrası bölge hareketlenmeye başladı.
Title
Terör mevzileri boş kaldı<br>Gaziantep’in Karkamış ilçesinin hemen karşısında bulunan ve sınır ötesi operasyonlarla terörden arındırılan Suriye’nin Cerablus kenti ile YPG-PKK’lı teröristlerin kontrolündeki Münbiç arasında bulunan Seyyade Dağı, Türkiye’nin operasyon sinyali sonrasında sessizliğe büründü.
Title
Daha önce bölgede hendek kazan ve mevziler hazırlayan YPG-PKK terör örgütü mensupları, Türkiye’nin operasyon söylemlerinin ardından bölgedeki defalarca kez taciz atışı yaptıkları mevzileri terk etti. Boş kalan mevziler ise kameralara yansıdı.
Title
Teröristler mevzilerin arkasına saklandı<br>Türkiye’nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından daha önceden bölgede faaliyet gösteren teröristlerin Seyyade Dağı’ndaki boş mevzileri, bölgede \"Türkiye’nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından terör örgütü paniğe kapıldı\" şeklinde yorumlandı.<br>
Title
Ayrıca terör örgütü PKKYPG mensuplarının operasyon ihtimali sonrası Seyyade Dağı’ndaki mevzilerin arkasına saklandığı öğrenildi.<br>
Title
Suriye’de YPGPKK’lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldı
Title
Title
Suriye’de YPG/PKK’lı teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon sinyali sonrası terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Münbiç sınırına kazdıkları mevziler boş kalırken, teröristler mevzilerin arkasına saklandı.


Sel baskınına dikkat

Sel baskınına dikkat

Meteoroloji üç bölgeyi uyardı.
Appledan yeni zam kararı

Apple'dan yeni zam kararı

Etkinlik sonrası tüm ürünlerin fiyatı arttı.
Meksika Devlet Başkanı ABDnin Amerika Zirvesine katılmayacak: Kimse dışlanmamalıydı

​Bakan Bilgin 'Dosya önümüzde' diyerek açıkladı.

Arda Turan'a <br>iki teklif var

Arda Turan'a
iki teklif var

G.Saray ​Kaptanı Arda Turan karar aşamasında.

Maçlarını izletiyor

Maçlarını izletiyor

​İstediği futbolcu için milli maça scout gönderdi.

​Bakan Bilgin: Temmuz ve aralıkta yeni müjdelerimiz olacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını açıkladı.
'C Ligi'ndeysek hak etmişizdir'

'C Ligi'ndeysek hak etmişizdir'

Teknik direktör ​Stefan Kuntz'tan dikkat çeken milli takım eleştirisi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm memurlara müjde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.