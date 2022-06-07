PKK Münbiç'te mevzi kazıyor

Münbiç'te bulunan PKK’lı teröristlerin ilçede birçok noktada yüksek mevziler hazırladığı görüldü. Hemen evlerin yanıbaşında metrelerce uzunluğunda yeni tüneller kazan teröristler, Seyyade Köyü’nde sivilleri canlı kalkan yapmayı amaçlıyor.
Terör örgütünü Münbiç’te panik sardı. İlçeye bağlı Seyyade köyünde teröristler yeni tüneller kazıp mevziler yapıyor. PKK’lı teröristlerin hazırlığı, TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi.
Dronla alınan görüntülerde, PKK’lı teröristlerin birçok noktada yüksek mevziler hazırladığı dikkat çekti. Örgütün, sivillere ait evlerin yanıbaşında metrelerce uzunluğunda yeni tüneller kazdığı görüldü.