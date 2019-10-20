Dünya PKK mutabakata kurşun sıktı Tel Abyaddan açılan ateşle bir askerimiz şehit oldu
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK mutabakata kurşun sıktı: Tel Abyad’dan açılan ateşle bir askerimiz şehit oldu

ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen teröristler haince saldırdı. Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş neticesinde bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı. Yapılan saldırıya meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğinin altını çizen Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal atışının gerçekleştiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından, ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildiği bildirildi.

Bir asker şehit, bir asker yaralı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda Tel-Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

"Gerekli karşılık verilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fıratın Doğusunda Tel-Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulay’na emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Harekata ara verilmişti

  • Türkiye ile ABD arasında varılan Güvenli Bölge Mutabakatı sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na teröristlerin bölgeden çıkması için 120 saatlik ara verilmişti.

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