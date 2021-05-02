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Dünya PKK Tel Abyadda yine sivilleri hedef aldı
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PKK Tel Abyad'da yine sivilleri hedef aldı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde terör örgütü PKK tarafından motosiklete yerleştirilen bomba ile saldırı düzenlendi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
PKK Tel Abyadda yine sivilleri hedef aldı
PKK Suriye'de yine sivilleri hedef aldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'ın güneydoğusunda yer alan Suluk belde merkezinde, motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.

Güvenlik güçleri: PKK gerçekleştirdi

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

PKK terör saldırıları düzenliyor

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesi ve ilçeye bağlı Suluk beldesi, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Tel Abyad bölgelerini hedef alarak, terör saldırıları düzenliyor.

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