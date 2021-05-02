PKK Tel Abyad'da yine sivilleri hedef aldı

İşgalci İsrail askerleri Filistinli kadını silahla vurarak ağır yaraladı

İşgalci İsrail güçleri, elinde bıçak bulunan 60 yaşındaki Filistinli bir kadına iki el ateş etti. Kurşunlardan birinin isabet ettiği kadının ağır yaralandığı ifade edildi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.