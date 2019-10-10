PKK ve PYD'ye harekat ABD'li senatörlerin Erdoğan düşmanlığını pekiştirdi: 'Erdoğan'a ABD vizesi verilmesin' teklifi sunacaklar

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Demokrat mevkidaşı Chris Van Hollen ile birlikte Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı harekat nedeniyle Türkiye'ye ağır yaptırımlar öngören bir yasa önergesini Senato'ya sunacağını açıkladı.
- Graham, Twitter'dan duyurduğu önergeyle ilgili olarak, "Senatör Chris Van Hollen ile Türkiye'ye yönelik sert yaptırımları içeren partiler üstü bir anlaşma yaptığım için memnuniyet duyuyorum" dedi.
I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria. While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3
— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019
'Erdoğan'a ABD vizesi verilmesin' küstahlığı
Türkiye'ye yönelik ambargo ve yaptırım taslağında ABD'li senatörlerin bir numaralı hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın ortak sundukları tasarıda;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Milli Savunma, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarına ABD vizesi verilmemesi talep ediliyor. Tasarıda Türkiye'ye S400'lerin de yer aldığı kapsamlı silah satışı yasağı getirilmesi de isteniyor.