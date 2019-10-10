Dünya PKK ve PYDye harekat ABDli senatörlerin Erdoğan düşmanlığını pekiştirdi Erdoğana ABD vizesi verilmesin teklifi sunacaklar
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK ve PYD'ye harekat ABD'li senatörlerin Erdoğan düşmanlığını pekiştirdi: 'Erdoğan'a ABD vizesi verilmesin' teklifi sunacaklar

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütleri PKK ve PYD'yi hedef alan Barış Pınarı Harekatı, ABD'li senatörleri Türkiye karşıtlığında birleştirdi. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Demokrat mevkidaşı Chris Van Hollen ile birlikte, Türkiye'ye yaptırımlar ve ambargolar istenen bir yasa önergesini Senato'ya sunacağını açıkladı. Ambargo taslağının 1 numaralı hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. ABD'li senatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yardımcısına ve çok sayıda bakana vize verilmemesini teklif ediyorlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lindsey Graham
Lindsey Graham

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Demokrat mevkidaşı Chris Van Hollen ile birlikte Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı harekat nedeniyle Türkiye'ye ağır yaptırımlar öngören bir yasa önergesini Senato'ya sunacağını açıkladı.

  • Graham, Twitter'dan duyurduğu önergeyle ilgili olarak, "Senatör Chris Van Hollen ile Türkiye'ye yönelik sert yaptırımları içeren partiler üstü bir anlaşma yaptığım için memnuniyet duyuyorum" dedi.

'Erdoğan'a ABD vizesi verilmesin' küstahlığı

Türkiye'ye yönelik ambargo ve yaptırım taslağında ABD'li senatörlerin bir numaralı hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın ortak sundukları tasarıda;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Milli Savunma, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarına ABD vizesi verilmemesi talep ediliyor. Tasarıda Türkiye'ye S400'lerin de yer aldığı kapsamlı silah satışı yasağı getirilmesi de isteniyor.

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PKK ve PYD'ye harekat ABD'li senatörlerin Erdoğan düşmanlığını pekiştirdi: 'Erdoğan'a ABD vizesi verilmesin' teklifi sunacaklar
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PKK ve PYD'ye harekat ABD'li senatörlerin Erdoğan düşmanlığını pekiştirdi: 'Erdoğan'a ABD vizesi verilmesin' teklifi sunacaklar

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütleri PKK ve PYD'yi hedef alan Barış Pınarı Harekatı, ABD'li senatörleri Türkiye karşıtlığında birleştirdi. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Demokrat mevkidaşı Chris Van Hollen ile birlikte, Türkiye'ye yaptırımlar ve ambargolar istenen bir yasa önergesini Senato'ya sunacağını açıkladı. Ambargo taslağının 1 numaralı hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. ABD'li senatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yardımcısına ve çok sayıda bakana vize verilmemesini teklif ediyorlar.
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a 'yeşil ışık' tepkisi: Teröristleri cehenneme göndermek için acelemiz vardı
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İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a 'yeşil ışık' tepkisi: Teröristleri cehenneme göndermek için acelemiz vardı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı 'Türk hükümetine, Suriye’nin kuzeyine girmek için yeşil ışık yakılmadı' açıklamasına sert tepki gösterdi. ABD'li senatörün yeşil ışık açıklamalarına atıfta bulunan Altun, "Senatör, sizi buradan bilgilendirmek için yazıyorum. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, bugün Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum. O acil bir durumdu. Vatandaşlarımızı tehdit eden PKK ve DEAŞ teröristlerini cehenneme göndermek için acelemiz vardı" ifadelerini kullandı.

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