PKK ve PYD'ye harekat ABD'li senatörlerin Erdoğan düşmanlığını pekiştirdi: 'Erdoğan'a ABD vizesi verilmesin' teklifi sunacaklar

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İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a 'yeşil ışık' tepkisi: Teröristleri cehenneme göndermek için acelemiz vardı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı 'Türk hükümetine, Suriye’nin kuzeyine girmek için yeşil ışık yakılmadı' açıklamasına sert tepki gösterdi. ABD'li senatörün yeşil ışık açıklamalarına atıfta bulunan Altun, "Senatör, sizi buradan bilgilendirmek için yazıyorum. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, bugün Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum. O acil bir durumdu. Vatandaşlarımızı tehdit eden PKK ve DEAŞ teröristlerini cehenneme göndermek için acelemiz vardı" ifadelerini kullandı.