Dünya PKK/YPGden kurtarılan tahıllar bölge halkına dağıtılıyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK/YPG'den kurtarılan tahıllar bölge halkına dağıtılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'de Sharakrak köyünde bulunan silolardaki tahılların bölge halkına dağıtılmaya başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Tahıllar, TIR'lara böyle yüklendi.
Tahıllar, TIR'lara böyle yüklendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahıl, Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat ile bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bölgede güven, huzur ve istikrar ortamının geliştirilmesi kapsamında dağıtılmaya başlanmıştır" denildi.

İşte o paylaşım:

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
DÜNYA
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Abone Ol Google News
Ölüm meselesi belli olmaz

'Ölüm meselesi belli olmaz'

Aydınlı çift 40 yıldır birlikte kürek çekiyor.
Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

İstanbul'un barajlarındaki su oranı yükseliyor.
Kılıçdaroğlu: ‘PKK’ diyerek terör örgütünün reklamını yapmak istemiyoruz

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor

​Ne Milli Eğitim Bakanlığını ne de YÖK'ü takıyorlar.

Yerli savaş uçağında kullanılacak
Yurt dışına ihraç ediyor

Yurt dışına ihraç ediyor

​Bankacılığı bırakıp eşiyle balık üreticisi oldu.

​Binlerce aileyi yakından ilgilendiren karar.

​Bu kurallara uyulursa faaliyete başlanabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.