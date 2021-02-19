PKK/YPG'den kurtarılan tahıllar bölge halkına dağıtılıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahıl, Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat ile bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bölgede güven, huzur ve istikrar ortamının geliştirilmesi kapsamında dağıtılmaya başlanmıştır" denildi.

İşte o paylaşım:

Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG’den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahıl, RF ile varılan mutabakat ile bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bölgede güven, huzur ve istikrar ortamının geliştirilmesi kapsamında dağıtılmaya başlanmıştır.#MSB #TSK pic.twitter.com/RIMmp2aIeX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2021

DÜNYA Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

DÜNYA Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi