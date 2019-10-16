Dünya PKK/YPGye Evanjelik İsrail kalkanı
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK/YPG’ye Evanjelik İsrail kalkanı

Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’yi hedef aldığı Barış Pınarı Harekatı, Suriye’nin kuzeyinde kurulacak proje devlete İsrail-Evanjelik desteğini gözler önüne serdi. Amerikalı Evanjeliklerin lideri Franklin Graham, Twitter üzerinden Türkiye’yi karalamaya dönük mesajlar paylaştı ve yaptırım uygulanmasını istedi. Öte yandan İsrail ordusundan emekli askerler PKK’ya destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail'li askerler
İsrail'li askerler

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye’nin kuzeyinde “İkinci İsrail Devleti” projesini bozması, İsrail ve ABD’li evanjeliklerin terör örgütü PKK/PYD’ye desteğini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Geçen hafta evanjeliklerin önde gelen isimlerinden Pat Robertson’un Türkiye karşıtı ve ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan açıklamalarının ardından, Amerikalı Evanjeliklerin lideri Franklin Graham’dan, önceki gün, terör örgütüne destek ve Türkiye’ye yaptırım talebi mesajları geldi. Graham’ın mesajlarının hemen ardından, Beyaz Saray’daki Evanjelik lobinin temsilcisi Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’yi hedef alan yaptırım listesini açıklaması dikkat çekti. Öte yandan İsrail’de de özellikle askeri kanattan PKK/PYD terör örgütüne destek faaliyetlerinin yürütüldüğü ülke medyasına yansıyan haberlerde görülüyor.

Franklin Graham

YAPTIRIM İSTEDİ

Evanjeliklerin lideri Franklin Graham önceki gün Twitter hesabından paylaştığı mesajlarında, Türkiye’nin terör operasyonunu “katliam” olarak nitelendirdi ve dualarının “Kürtler” diye nitelediği PKK/YPG ile olduğunu yazdı. Graham, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımlar konusunda da destek açıklaması yaptı. Graham, ABD Kongresi ve Trump’ın doğru kararı alarak, “acı ve katliam” olarak nitelediği bölgedeki gelişmeleri engelleyeceğine inandığını da belirtti.

SAMARITAN’S PURSE DEVREDE

Franklin Graham, Twitter’daki mesajında evanjelik hareketin, insani yardım kisvesi altında Fırat’ın doğusunda faaliyette bulunacağını da açıkladı. Graham, Samaritan’s Purse adlı Evanjelik yardım kuruluşunun, bölgeden kaçtığını iddia ettiği binlerce Kürt’e “yardım malzemesi” götürmeye başlayacağını ilan etti. Öte yandan İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi İsrail ordusundan emekli subayların İsrail Başbakanı Netanyahu’ya, PKK/YPG’yi kastederek “İsrail, Kürt savaşçılara destek olmak için önemli yeteneklere sahip” sözleriyle Türkiye’nin terörle mücadele operasyonuna müdahale edilmesini talep etti. İsrailli eski askerlerin Tel-Aviv’de de Türkiye’yi protesto amacıyla, PKK/YPG’li bir teröristin de katılımıyla gösteri düzenleyeceği belirtildi. Geçen hafta sonu da İsrailli yedek askerler Netanyahu’ya bir mektup yazmış ve Türkiye’nin operasyonunu engelleme çağrısında bulunmuştu.

KUZEY IRAK’I KORUYALIM

Jerusalem Post’ta yer alan bir başka yazıda ise Türkiye’nin operasyonuyla Suriye’de planların bozulduğu ve ABD Kongresi’nin Irak’ın kuzeyindeki yapıyı koruyacak önlemler alması gerektiği belirtildi. Yazıda, Kuzey Irak’ın, Türkiye, İran, Suriye ve Irak arasında stratejik öneme sahip olduğu ve ABD’nin doğu Suriye’nin çöküşünün ardından başka bir kaybı göze alamayacağı ifade edildi.

Pence bugün Ankara’da

  • Mike Pence
  • ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere yarın Ankara’ya geliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada “Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalacağını söyleyecek” denildi. Açıklamaya göre ABD heyetinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de olacak.

Evanjeliklerin hedefi Türkiye
DÜNYA
Evanjeliklerin hedefi Türkiye
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Türkiye tek yürek oldu

Areda Survey tarafından Barış Pınarı Harekatı'na özel anket yapıldı.
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