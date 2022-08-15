​PKK’da ‘çözülme’ paniği

Bölgede örgütten 2022 yılında 69 genç kurtuluşu kaçmakta bulurken, ikna yoluyla teslim olanlardan F.K, “Örgüttekiler, bizlere Türkiye’de işkence edildiği, ailelerine kötü davranıldığı yalanlarını söylüyorlar” dedi. Yurt içinde dağdaki terörist sayısı ve katılım en alt seviyeye gerilirken, terör örgütünden kaçanlara her gün yenileri ekleniyor.

HİÇBİRİ DAĞDA YAŞAMAZ

Teslim olanlardan biri de F.K. Teslim olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin yakınlığını daha net gördüğünü ifade eden F.K, “Devletin ailemle bu derece yakın ve sıcak olduğunu görünce orada bulunduğum her gün için daha da fazla lanet ettim. Sizlerin burada beni, ailemi benden daha fazla düşündüğünüzü, çırpındığınızı gördüm. Terör örgütünde bulunanlar sizlerle bir kez konuşsa sizleri tanısa hiçbiri dağlarda yaşamaz ve güvenlik güçlerine teslim olur” dedi.

İŞKENCE YALANIYLA KORKUTMA

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilen F.K, ailesine kavuşmanın mutluğunu yaşadığını ve “Dağdakiler, sizlerin benimle ekmeğinizi, suyunuzu paylaştığınızı görse hepsi bırakıp gelir. Örgüttekiler, bizlere Türkiye’de işkence edildiği, ailelerine kötü davranıldığı yalanlarını söylüyorlar” dedi.