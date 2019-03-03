Dünya PKKdan DEAŞa seyahat belgesi
ORTADOĞU

PKK’dan DEAŞ’a seyahat belgesi

PKK ve DEAŞ ittifak yaptı. PKK, aileleriyle kampta kalmak isteyen DEAŞ üyelerine izin verecek. Kamptan çıkmak isteyenlere ise Fırat Kalkanı bölgesi, Afrin ve rejimin kontrolündeki şehirlere gitme şartıyla PKK bölgesinde kullanacakları “özel seyahat belgesi” verecek. Yeni Şafak iki terör örgütü arasındaki anlaşmayı 17 Şubat’ta duyurmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK'lı teröristler
PKK'lı teröristler

Terör örgütü PKK/PYD/YPG, Suriye’de teslim olan DEAŞ’lı teröristler ve ailelerine, kendi işgal bölgesi dışına çıkarma sözü vererek, teröristlerin yine Türkiye topraklarına sızmalarının önünü açtı. PKK ve ABD’nin, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ’lı grupla 15 Şubat’ta anlaşmaya varmasının ardından DEAŞ’lıların teslim olma ve ailelerinin tahliye süreci devam ediyor. İki terör örgütünün vardığı anlaşmaya göre PKK, DEAŞ’lılar ve ailelerinin, istemeleri durumunda örgütün kamplarında kalmalarına izin verecek. Örgüt, kampta kalmak istemeyenlere ise işgal bölgesi dışındaki Fırat Kalkanı Harekâtı, Afrin ya da Esed rejimi bölgesi gibi alanlara kaçak yollarla çıkarma sözü verdi. Yerel kaynaklarca da teyit edilen anlaşma, Yeni Şafak’ın 17 Şubat’ta duyurduğu haberi doğrulamış oldu.

RAKKA’DA DA YAPTILAR

PKK’nın son anlaşması, Ekim 2017’de Rakka’da kuşattığı DEAŞ’lıları Türkiye topraklarına geçirme planını anımsattı. Örgüt, Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti. Teröristlerin kaçakçılar yoluyla Türkiye’ye sızdırılmaları, uluslararası basına konu olmuştu. ABD destekli PKK’nın DEAŞ’la yaptığı son anlaşmaya göre, kamptan çıkmak isteyenlere bir tür ‘özel seyahat belgesi’ verilecek. DEAŞ’lılar ve aileleri, böylece PKK işgalindeki bölgelerde hareket ve ikamet edebilecek. İki terör örgütünün, yaralı DEAŞ’lıların durumuna ilişkin vardıkları uzlaşmaya göre, bu kişiler PKK işgalindeki hastanelerde tedavi görerek, en geç 2 ay içinde taburcu edilecek.

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ALTIN KARŞILIĞI PASAPORT

PKK, bir süredir DEAŞ’tan, Irak’ın Musul kentini işgal ettiği sırada ele geçirdiği külçe altınları da istiyordu. Yeni Şafak bir süre önce, DEAŞ’ın sahip olduğu iddia edilen 3,5 ton altını PKK’ya teslim etmesi karşılığında DEAŞ elebaşısı 80 kadar teröristin sahte pasaportlarla başka ülkelere geçirileceğini duyurmuştu. Fırat Nehri’nin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ’ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2’sine geriledi. Örgüt sadece rejim kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlık gösteriyor. Terör örgütü PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28’ini işgal ediyor.

  • İnfazlı mesaj
  • Heyet-i Tahrir Şam (HTS), önceki gün İdlib’te bir lokantaya bombalı saldırı düzenleyen DEAŞ’a dün cevap verdi. 7 kişinin öldüğü lokantanın önünde 10 DEAŞ’lı, başlarına kurşun sıkılarak infaz edildi. İnfaz anına ilişkin görüntüler kamuoyu ile paylaşılırken HTŞ’nin bölgede son bir ayda infaz ettiği DEAŞ’lı sayısı 23’e çıktı. Öte yandan Esed rejiminin İdlib’e yönelik saldırılarında son bir ayda çoğu kadın ve çocuk 55 kişi can verdi.

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