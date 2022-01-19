Dünya PKKdan Kürt aktiviste işkence Parmakları kırılıp ölümle tehdit edildi
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PKK'dan Kürt aktiviste işkence: Parmakları kırılıp ölümle tehdit edildi

Suriyeli muhalif Kürtler tarafından kurulan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yetkililerinden Abdullah Keddo terör örgütü PKK'nın işgal ettiği Haseke'de aktivist Cenidar Berekat'a işkence ettiğini duyurdu. Aktivistin parmaklarının kırıldığını ve ciddi şekilde darp edildiğini belirten Keddo, "Ölümle tehdit edildi. Darp edilerek işkenceye maruz kaldı" dedi.

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Haber Merkezi AA
PKKdan Kürt aktiviste işkence: Parmakları kırılıp ölümle tehdit edildi
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ENKS yetkililerinden Abdullah Keddo, yaptığı açıklamada, ENKS’nin bileşenlerinden ve muhalif olan PYK-S üyesi aktivist Cenidar Berekat'ın dün Haseke'de terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulduğunu ve işkence edildiğini söyledi.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ, PARMAKLARI KIRILDI"

Berekat'ın Haseke'de işyerine giderken YPG/PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirten Keddo, "Sabah 09.00 sularında alıkonuldu. Haseke’nin kuzeyinde Sed bölgesine götürüldü. Ölümle tehdit edildi. Darp edilerek işkenceye maruz kaldı." dedi.

Keddo, aynı gün akşam saatlerinde Berekat'ın serbest bırakıldığını, parmaklarının kırıldığını ve karnında darp izlerinin yer aldığını aktardı.

Ayrıca yetkili Keddo, Berekat'a yapılan işkenceden YPG/PKK'ya bağlı "Devrimci Gençlik Grubu (Cuvanen Şorker)" adlı terörist yapılanmanın sorumlu olduğunu ifade etti.

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