PKK'dan Kürt aktiviste işkence: Parmakları kırılıp ölümle tehdit edildi

ENKS yetkililerinden Abdullah Keddo, yaptığı açıklamada, ENKS’nin bileşenlerinden ve muhalif olan PYK-S üyesi aktivist Cenidar Berekat'ın dün Haseke'de terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulduğunu ve işkence edildiğini söyledi.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ, PARMAKLARI KIRILDI"

Berekat'ın Haseke'de işyerine giderken YPG/PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirten Keddo, "Sabah 09.00 sularında alıkonuldu. Haseke’nin kuzeyinde Sed bölgesine götürüldü. Ölümle tehdit edildi. Darp edilerek işkenceye maruz kaldı." dedi.

Keddo, aynı gün akşam saatlerinde Berekat'ın serbest bırakıldığını, parmaklarının kırıldığını ve karnında darp izlerinin yer aldığını aktardı.

Ayrıca yetkili Keddo, Berekat'a yapılan işkenceden YPG/PKK'ya bağlı "Devrimci Gençlik Grubu (Cuvanen Şorker)" adlı terörist yapılanmanın sorumlu olduğunu ifade etti.

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