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Dünya İnsanlıktan çıkan terör örgütü PKKnın ölüme terk ettiği siviller Hol Kampında bir haftada 8 çocuk açlıktan öldü
ORTADOĞU

PKK'nın sivilleri ölüme terk ettiği Hol Kampı'nda son bir haftada 8 çocuk öldü

İnsanlıktan çıkan terör örgütü PKK'nın ölüme terk ettiği siviller: Hol Kampı'nda bir haftada 8 çocuk açlıktan öldü

2017'de DEAŞ'ın kontrolünden PKK'nın kontrolüne geçen Hol Kampı'nda tutulan yüz binlerce sivil terör örgütü tarafından ölüme terk edilmiş durumda. Kadınların ve çocukların ağırlıkta olduğu kampta son bir haftada açlık ve sıvı kaybı nedeniyle 5 yaş altı 8 çocuk hayatını kaybetti. Kampta terör örgütü üyelerinin esir tuttuğu sivillere işkenceler yaptığı ve aç bıraktığı bir çok kez gündeme gelmişti.

Haber Merkezi AA
Hol Kampı
Hol Kampı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Haseke ilinde kontrolünde tuttuğu Hol Kampı'nda son bir haftada 5 yaş altı 8 çocuğun açlık (malnütrisyon) ve sıvı kaybı (dehidratasyon) kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdiği bildirildi.

5 YAŞ ALTINDAKİ 8 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

  • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Henrietta Fore, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "UNICEF, Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol kampında beş yaşından küçük 8 çocuğun bir haftadan kısa bir sürede öldüğüne dair raporlardan derin endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

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Fore, kamptaki ölümlerin 6-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiğini, bunlardan dördünün ölümünün yetersiz beslenmeye bağlı komplikasyonlardan kaynaklandığını, diğerlerinin ise sıvı kaybının neden olduğu ishal, kalp yetmezliği, iç kanama ve hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) gibi sebeplerden yaşamını yitirdiğini aktardı.

40 BİN ÇOCUK AÇLIK NEDENİYLE ZAYIF DÜŞMEYE BAŞLADI

"Herhangi bir çocuğun ölümü trajiktir. Önlenebilir ölümlerde bu daha da trajiktir." ifadesini kullanan Fore, Hol Kampı'nda 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 40 bin çocuğun zayıf düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Fore, kamptaki sivillerin bunaltıcı yaz sıcaklığının yanı sıra şiddet ve yerinden edilme travması ile mücadele etmek zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlama ve karantina önlemlerinin kamptaki kritik durumu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulunan Fore, kampta sağlık hizmetlerinin yeniden başlatılması gerektiğini kaydetti.

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Fore, tüm kısıtlamalara rağmen UNICEF ve ortaklarının kamptaki insani yardım faaliyetlerinin süreceği bilgisini paylaştı.

Diğer BM yetkilileri gibi, UNICEF İcra Direktörü Fore'nin de kampı işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın adını zikretmemesi veya herhangi bir çağrıda bulunmaması dikkati çekti.

PKK 2017'DE ELE GEÇİRDİ

  • YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.

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Örgütün kampta alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

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