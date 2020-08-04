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POLİTİKA

MİT yerel istihbaratı ikiye katladı: MİT gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin kabusu oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) sınır ötesindeki yerel istihbarat unsurlarının son yıllarda iki kat arttığı öğrenildi. İstihbarat uzmanlarından alınan bilgilere göre MİT’in özellikle son birkaç yılda, terör örgütleri PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ’ye yönelik yurtdışı başarılı operasyonlarının sayısındaki artışın en önemli nedenleri arasında yerel istihbarat ağının güçlenmesi gösteriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT binası
MİT binası

Terör örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirildiği nokta operasyonlar ve terör kamplarından kurtarılan yabancı ülke vatandaşlarıyla ilgili çalışmalarda da MİT’in bölgesel kaynaklarının etkinleşmesinin yanısıra hızlı ve güçlü koordinasyonun da etkili olduğu belirtiliyor.

TERÖRİSTİN KABUSU

MİT, yerel ağ unsurları sayesinde hem terör örgütü elebaşlarını etkisiz hale getirmekte hem de kaçırılan yabancı ülke vatandaşlarını terör kamplarından kurtarmakta başarısını katladı. Mevcut tablo, örgüt elebaşlarının da kabusu olmuş durumda. PKK elebaşı Murat Karayılan’ın da örgütün iletişim kanallarından MİT’in çalışmaları karşısındaki çaresizliği itiraf ettiği öğrenildi. Teröristlerin başta Kandil olmak üzere terör kamplarında bile kendini güvenli hissetmediği, üst düzey teröristlerin sürekli olarak gizlendiği, örgüt üyeleriyle iletişim kuramadığı kaydediliyor.

30 YABANCI KURTARILDI

Sınır ötesindeki etkili operasyonlar, pek çok ülkenin, vatandaşlarını terör kamplarından kurtarmak için Türkiye’den yardım istemesi sonucunu doğurdu. MİT, son olarak terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye’nin kuzeyindeki Hol Kampı’nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğunu, Somalili teröristlerin elinden ise bir İtalyan vatandaşını kurtardı. Operasyonlarda yerel istihbarat unsurlarının yanısıra, yabancı ülke istihbaratlarıyla koordinasyonun da etkili olduğu belirtiliyor. MİT operasyonlarıyla başta Suriye’deki terör örgütlerinin elinden 30’un üzerinde yabancı ülke vatandaşı kurtarıldı.

FETÖ FİRARİLERİ TAKİPTE

  • PKK ve DEAŞ gibi bir başka terör örgütü olan FETÖ de MİT’in kıskacında. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçan firari FETÖ’cüler bir bir yakalanarak Türkiye’ye getiriliyor. Bunda MİT’in yurtdışındaki bölgesel unsurları ve o ülkedeki istihbarat teşkilatlarıyla yapılan işbirliğinin etkisi büyük. Terör örgütü üyelerinin kaçtıkları ülkelerde takipte olmaları nedeniyle tedirgin olduğu belirtiliyor. MİT bugüne kadar 100’ün üzerinde firari FETÖ’cüyü yurtdışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

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