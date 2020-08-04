Tel Aviv’in Gabar’daki adamı öldürüldü

Ekonomi

V toparlanmayı İTO tasdikledi: 11 göstergede 2019'dan daha iyiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın işaret ettiği ekonomide V tipi toparlanmayı İTO yaptığı ‘Pandemetre’ araştırmasıyla tasdikledi. Araştırmaya göre; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre göstergelerden kurulan şirket sayısı yüzde 10 artarak 30 bin 509’a yükselirken, toplanan vergiler ise 139 milyar liradan 154 milyar liraya çıktı.