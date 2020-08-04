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POLİTİKA

Tel Aviv’in Gabar’daki adamı öldürüldü

MİT’in 30 Temmuz’da Şırnak Gabar kırsalında etkisiz hale getirdiği 4 PKK’lıdan birinin, ‘gri liste’de aranan “Brüsk İsrail” kod adlı Seyithan Acay olduğu belirlendi. Acay’ın, PKK’ya 2006’da katıldığı, 5 yıl İsrail’de kaldığı son olarak Küpeli/Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seyithan Akçay
Seyithan Akçay

MİT’in 30 Temmuz 2020’de Şırnak/Gabar kırsalında etkisiz hale getirdiği 4 teröristten birinin, gri listede aranan teröristler arasında olduğu belirlendi. Alınan bilgiye göre, MİT’in operasyonuyla Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü PKK üyesinden birinin, gri listede arananlar arasında bulunan ‘Brüsk İsrail’ kod adlı Seyithan Acay olduğu tespit edildi. Terörist Acay’ın, PKK’ya 2006’da katıldığı, 5 yıl İsrail’de kaldığı, 2018’de sözde Botan Saha/Mava Bölgesi sorumlusu olduğu, son olarak Küpeli/Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

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