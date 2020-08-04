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POLİTİKA

Dağdan kaçış sürüyor: Terörle mücadelede etkili sonuç

Çocuklarını terör örgütünden koparmak isteyen aileler ile güvenlik güçlerinin birlikte yürüttüğü mücadele sayesinde PKK’nın dağ kadrosundan kaçışlar hız kesmeden sürüyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son olarak, 2014’te bölücü terör örgütüne katılan ve Suriye’de faaliyet yürüten bir örgüt mensubu Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece sadece ikna yoluyla 1 Ocak’tan bu yana 123 terörist teslim olurken, 2016’dan bu yana teslim olanların sayısı da 745’e yükseldi. İkna yoluyla teslim olanların yıllara göre dağılımına bakıldığında önemli bir artışın olduğu dikkat çekiyor. Buna göre, ikna yoluyla 2016’da 79 terör örgütü mensubu teslim olurken, 2017’de bu sayı 105’e çıktı. Yine 2018’de 165, 2019’da ise 273 kişi örgüt saflarından koparak ‘yaşamayı’ seçti. 2020’nin 7 ayında 123 kişi teslim oldu; kaçıp kurtulan PKK’lı sayısı yalnızca temmuz ayında 30 olarak gerçekleşti. Çocukları terör örgütünün elinde bulunan 5 binin üzerinde aileyle görüşen İçişleri Bakanlığı ekipleri, karşılıklı işbirliği halinde çalışıyor. Bu sayede çocuk ve gençlerin evlerine dönmeleri sağlanarak profesyonel yöntemlerle gelecekleri garanti altına alınıyor. Örgütten kaçmayı kabul edenlere eğitim desteği veriliyor; hayatlarını hiçbir korku ve baskı altında kalmadan şekillendirmelerine imkan tanınıyor.

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