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ANKARA

Yıldırım-5 Amanoslara

Sınır ötesinde ağır darbe vurulan terör örgütü PKK’nın yurt içinde de ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Yıldırım’ operasyonlarının beşincisi Amanos Dağları’nda başladı. Harekâta komando, JÖH, PÖH ve koruculardan oluşan 1448 personel katılıyor. İçişleri Bakanı Soylu, “Terörle mücadelemiz devam ediyor. Dünyaya tavsiyemiz Türkiye’yi takip etsinler” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Türk komandoları...
Türk komandoları...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) sınır ötesi operasyonlarıyla darbe üstüne darbe yiyen terör örgütü, yurt içinde de ‘Yıldırım’ operasyonlarıyla çökertiliyor. Güvenlik güçleri bu kapsamda dün ‘Yıldırım’ harekât silsilesinin 5.’si için düğmeye bastı. İçişleri Bakanlığı, Hatay’da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu. Amanoslar’daki faaliyete 1448 kişiden oluşan 97 tim katılıyor. Adana İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde yürütülen harekâtta Hatay, Osmaniye ve Gaziantep il jandarma komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekât (JÖH), polis özel harekât (PÖH) ve güvenlik korucuları yer alıyor.

CUDİ, AĞRI, MUNZUR...

Yıldırım-1 Operasyonu, Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak ili kırsalında 13 Temmuz’da başlatılmıştı. Yıldırım-2 ise 19 Temmuz’dan itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında icra edildi. Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkezinde Ağrı-Iğdır-Kars kırsalında yürütülen Yıldırım-3 27 Temmuz’da, Tunceli kırsalında Munzur-Kutu merkezli Yıldırım-4 ise 29 Temmuz’da gerçekleşti.

İNLERİNE GİRİYORLAR

İçişleri Bakanlığının koordinesinde yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 30 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Yıldırım’ operasyonlarının, halkın desteği ile ‘inançlı ve kararlı’ bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Afrin’de 20 PKK’lı yakalandı

  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’de Afrin kentini kapsayan Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG’li 20 teröristin gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu sırasında 5 Ağustos’ta yaralanan güvenlik korucusu Mehmet Ali Taş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit düştü. Taş’ın cenazesi Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Topraklı köyünde toprağa verilecek.

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