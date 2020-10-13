PKK’nın su yalanı çöktü

Terör örgütü PKK/YPG’nin “Türkiye Haseke’nin suyunu kesiyor” yalanı çöktü. Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG işgalinden kurtarılan Rasulayn’ın yeniden inşasına başlandı. Bir yandan da rejim ve PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke bölgesine içme suyu aktarımı yapılan ancak teröristlerce tahrip edilen Allouk Su Terfi İstasyonu’nun onarımı yapıldı. Türkiye’nin olası saldırı ve sabotaj ihtimaline karşı da güvenliğini sağladığı merkezin sağlıklı çalışarak, Haseke’deki sivillerin susuz kalmamasına özen gösterildi.

ELEKTRİĞİ KESTİLER

Ancak merkezin su transferini yapan pompaların ihtiyaç duyduğu elektriğin, Haseke’nin Derbesiye bölgesinden yeterli derecede ulaştırılmaması nedeniyle çalışma aksadı ve su kesintisi oldu. Su kesintisi, dönem dönem PKK/YPG tarafından kamuoyuna ‘Türkiye’nin bilinçli olarak yaptığı’ kara propagandasıyla aktarıldı.

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ÖRGÜT AKTARIMI DURDURDU

Merkezin çalışması için gerekli olan elektriğin ulaştırılmaması nedeniyle pompaların durması, Allouk Su Terfi İstasyonu’ndan Haseke’ye su aktarımını da durduruyor. Türkiye’nin bu durumu defalarca anlatmasına rağmen bölgeye yeterli derecede elektrik verilmeyerek, sorunun aralıklarla gündeme getirilmesine ve terör örgütü tarafından propaganda aracı olarak kullanılmasına zemin oluşturuluyor.

KARA PROPAGANDAYA GEÇİT YOK

Türkiye ise oluşturulmak istenen kara propagandaya izin vermedi. Türkiye’nin bölgede ortak devriye yaptığı Rusya askeri yetkilileri ile görüşmesinin ardından sorunun, rejimin yeterli elektrik vermemesinden kaynaklandığı aktarıldı. Türkiye, terör örgütünün iftirasının önüne geçmek ve Haseke’deki sivillerin susuz kalmaması için Rusya aracılığı ile rejim görevlilerinin Allouk Su Terfi İstasyonu’na gelerek, inceleme yapmasını talep etti.

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MÜHENDİSLER İNCELEME YAPTI

Türkiye’nin bu talebinin ardından rejimin mühendis ve teknik elemanlarından oluşan bir ekip, Rus askerleri tarafından Rasulayn sınırına getirildi. Burada alınan ekip, Türk askerleri tarafından terfi istasyonuna getirildi. Esad rejiminin teknik ekibi de yaptığı incelemede sorunun Türkiye kaynaklı olmadığını tespit etti. Rasulayn’ın ihtiyaç duyduğu elektriğin rejim ve terör örgütünün kontrolündeki Tişrin Barajı’ndan sağlandığı ancak ‘Barış Pınarı Bölgesi’ne de keyfi olarak elektrik verilmediği öğrenildi.

Türkiye haklı

Allouk Su Terfi İstasyonu'na gelerek incelemelerde bulunan mühendislerden oluşan teknik ekip, Haseke’ye yönelik zaman zaman yaşanan su kesintisinin Türkiye kaynaklı olmadığını, merkeze yeterli elektrik verilmemesinden dolayı yaşandığını tespit etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Suriye rejiminin teknik ekibinden bir görevli, "Şu an bu merkezdeki bazı dalgıç ve pompalar arızalı olduğu için çalışmıyor. Su kesintisinin nedeni ise buraya gelen yetersiz elektrik. Derbesiye bölgesinden buraya az elektrik geliyor. Burada yaşanan sorunun çözümü için Haseke ve Derbesiye’den daha fazla enerji sağlanması gerekiyor. Bunu da çözecek olan Esad rejimi ve Rusya’dır" dedi.