Dünya PKKya operasyon ABDyi rahatsız etti
AMERİKA

PKK’ya operasyon ABD’yi rahatsız etti

Suriye’de PKK/PYD’ye yardıma hiç ara vermeyen ABD Başkanı Biden, hesap vermek yerine Türkiye’yi tehdit etti. Suriye hakkındaki ‘Ulusal Acil Durum’ halini bir yıl uzatan Biden, Kongre’ye gönderdiği mektupta, “Türkiye’nin (Suriye’deki) eylemleri, IŞİD’i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor. ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’ya operasyon ABD’yi rahatsız etti
Joe Biden

Suriye’yi bölüp terör örgütü PKK’ya devlet kurma planlarını sürdüren Amerika, işgale gerekçe olarak kullandığı DEAŞ’a bir kez daha sarıldı. Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatan ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’ye gönderdiği mektubunda Türkiye’yi hedef aldı. Mehmetçik’in YPG’ye yönelik operasyonlarının DEAŞ’la mücadeleye zarar verdiğini ileri süren Biden, Türkiye’nin operasyonlarla 5 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdiğini unuttu.

TÜRKİYE’NİN EYLEMLERİ TEHDİT

Mektubunda Türkiye’nin Suriye’deki varlığının DEAŞ’la mücadeleye zarar verdiğini savunan Biden, acil durumun bir yıl daha uzatılmasını öngören kararı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye mektup gönderdi ve gerekçelerini anlattı. Beyaz Saray’ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump’ın 14 Ekim 2019’da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye’deki hem de Suriye’yle ilişkili durumların, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için ‘’Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’’ uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

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PENTAGON VE CIA’NIN ARGÜMANLARI

Biden Pentagon ve CIA’nın argümanlarına yer verdiği mektubunda, “Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD’i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

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