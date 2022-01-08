PKK'ya Suriye’de de rahat yok: SİHA'lar kabusları oldu

SİHA ve İHA’ların etkin kullanımı ile Türkiye ve Irak’ın kuzeyinde hareket edemez hale gelen terör örgütü PKK, Suriye’de de aynı kabusu yaşamaya başladı. Geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana PKK elebaşlarına yönelik 11 ayrı operasyon düzenlendi. Örgütün çok sayıda elebaşı nokta operasyonlarda öldürüldü. Operasyonlar Haseke’nin kuzeyindeki Kamışlı ve Tel Tamr’da yoğunlaştı.

Engin Karaaslan

ELEBAŞLARI HEDEF

19 Ağustos’ta Tel Tamr kasabasındaki örgüt toplantısına operasyon düzenlendi. Aralarında 7 elebaşı ile örgütün kurduğu sözde Tel Tamr askeri konseyinden 4 isim öldürüldü. Aynı gün Kamışlı-Haseke arasında, örgütün sözde gümrük sorumlusu SİHA’larla vuruldu. 21 Ağustos’ta Ayn el Arap kentinin güneydoğusundaki Kara Mazra köyü eteklerinde 1 terörist, 26 Ağustos’ta Haseke-Tel Tamr yolu üzerinde de sözde halk koruma biriminin 3 elebaşı imha edildi.

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KAMIŞLI’DA NOKTA ATIŞ

Eylül ve Ekim ayında da operasyonlar sürdü. 28 Eylül’de PKK’nın sözde merkez komite üyesi “Haydar Varto” kod adlı Engin Karaaslan, ABD ve PKK kontrolündeki Kamışlı’da aracındayken SİHA operasyonuyla öldürüldü. Kırmızı listede aranan Karaaslan, Suriye’de öldürülen en üst düzey terörist oldu.

23 Ekim’de ise Ayn al-Arab’da insansız keşif uçağının hedef aldığı “Hozan Kamışlı”, “Celi Halep” ve “İmad Afri” kod adlı 3 terörist öldürüldü. SİHA operasyonları nedeniyle Suriye’de hareket edemez hale gelen örgüt üyeleri yer değiştirmeye başladı. Bazıları ise daha önceden kazılan tünellerde hayatta kalmaya çalışıyor. Örgüt diğer yandan da Batılı ülkelerden yardım istiyor. PKK’nın siyasi uzantısı sözde Demokratik Suriye Meclisi’nin Başkanı İlham Ahmed, SİHA operasyonlarının durdurulması için ABD ve Avrupa’ya çağrı yaptı.

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