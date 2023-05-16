PKK/YPG Rakka'da bir çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı

Terör örgütü PKK'ya destek ve üye olduğu hapis yatan Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçim sonuçlarıyla alakalı tweet attı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğu'nu destekleyen Demirtaş, ''Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık, yine kazanacağız'' dedi.