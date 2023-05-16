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PKK/YPG Rakka'da bir çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinden 16 yaşındaki bir çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı. PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

13:52 . 16/05/2023 Salı
AA
2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki Rakka'dan 16 yaşındaki M.N.A.R'ı kaçırdığını söyledi.

Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermediğini belirtti.


Terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplarına götürüyor.


Teröristler, nisan ayında Halep'in Münbiç ilçesinden 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırmıştı.


2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz 2022'de yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.


Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.


PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.




#kaçırdı
#PKK/YPG
#Rakka
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