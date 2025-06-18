Plüton’u kaplayan gizemli mavi sis

James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan gökbilimciler, cüce gezegen Plüton'u kaplayan gizemli mavi sisin, gezegenin iklimi ve atmosferi üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya çıkardı. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan yeni araştırma, yalnızca Plüton'un değil, Dünya da dahil olmak üzere başka gezegenlerin de iklim geçmişine dair anlayışımızı kökten değiştirebilecek ipuçları sundu. Araştırmanın başyazarı, Paris Gözlemevi’nden gökbilimci Tanguy Bertrand, “Bu Güneş Sisteminde benzersiz bir durum. Yeni bir tür iklimden söz ediyoruz” ifadelerini kullandı.





ÖLÜ GEZEGEN DEĞİLMİŞ

Plüton, 2015 yılında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) New Horizons uzay aracı tarafından yakından gözlemlenmişti. Bu görev, Plüton'un sanıldığı gibi “ölü” bir gezegen olmadığını, dağlar, buzullar, donmuş kumullar ve farklı bileşimde buzlarla dolu karmaşık bir yüzeye sahip olduğunu ortaya koymuştu. Bu noktada devreye James Webb Uzay Teleskobu girdi. Teleskobun gelişmiş Orta Kızılötesi Gözleme Aracı (MIRI), Plüton ve Charon’dan gelen sinyalleri ayırt edebildi. Webb’in ölçümleri, Plüton'un atmosferindeki sisin tahmin edilen şekilde kızılötesi ışınım yaydığını doğruladı.





2,4 MİLYAR YIL ÖNCE DE VARDI

“Gezegen biliminde, bir hipotezin bu kadar kısa sürede, sadece birkaç yılda doğrulanması nadirdir” diyen araştırmacı Xi Zhang, çalışmanın doğrulanmasından büyük heyecan duyduklarını belirtti. Yaklaşık 2,4 milyar yıl önce, atmosferde oksijen olmadan önce bile yaşamın var olduğuna dikkati çeken Zhang, o dönemde Dünya’nın atmosferinin Plüton'a benzer şekilde azot ağırlıklı ve hidrokarbon açısından zengin olduğunu hatırlatıyor. Zhang, “Plüton'un sisi ve kimyasını inceleyerek, erken Dünya’nın yaşanabilir hale nasıl geldiğini daha iyi anlayabiliriz” diye konuştu. Araştrımacı Zhang, bu araştırmanın yalnızca uzak bir cüce gezegene değil, gezegenimizin geçmişine de ışık tuttuğunu belirtti.



