Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Bilim
Güneş'in saklı yüzü ilk kez görüntülendi: 64 milyon kilometreden gelen mesaj bilim adamlarını da şaşırttı

Güneş'in saklı yüzü ilk kez görüntülendi: 64 milyon kilometreden gelen mesaj bilim adamlarını da şaşırttı

14:2412/06/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Güneş'in güney kutbuna ait ilk görüntüler paylaşıldı
Güneş'in güney kutbuna ait ilk görüntüler paylaşıldı

Güneş’in görülmeyen yüzü ortaya çıktı. Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'in güney kutbuna ait ilk görüntülerini paylaştı. Büyüleyici görüntüler bilim adamlarını da şaşkına çevirdi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA), dün yayımladığı görüntüler, Solar Orbiter'ın üzerindeki üç farklı cihaz yardımıyla mart ayında, yaklaşık 64 milyon kilometre uzaklıktan elde edildi. Bu görüntülerin, Güneş'in maksimum aktivite döneminde çekildiği belirtildi.


Solar Orbiter, ESA'nın ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ile geliştirdiği bir proje. Uzay aracı, 2020 yılında Florida'dan fırlatıldı. Bugüne dek Güneş hep ekvator düzleminden, yani Dünya'nın ve diğer gezegenlerin bulunduğu ekliptik düzlemden gözlemleniyordu. Ancak şubat ayında Solar Orbiter, Venüs'ün yer çekimi desteği ile yörüngesini eğerek Güneş'e 17 derece aşağıdan bakma imkanı elde etti. Gelecek yıllarda yapılacak yeni Venüs manevralarıyla bu açı 30 derecenin üzerine çıkarılacak. Böylece kutup bölgelerine yönelik çok daha net gözlemler yapılabilecek.

Solar Orbiter'ın kutupları incelemekten sorumlu bilim ekibinin başındaki Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü'nden Güneş fizikçisi Prof. Sami Solanki, “Bu sadece ilk kısa bir bakıştı. Asıl önemli veriler daha gelecek. Uzay aracı önce güney kutbunu, ardından kuzey kutbunu gözlemledi. Kuzeye ait veriler önümüzdeki haftalarda veya aylarda ulaşacak” dedi.


Güneş fizikçisi Hamish Reid ise “Tam olarak neyle karşılaşacağımızdan emin değiliz. Muhtemelen daha önce bilmediğimiz şeyleri göreceğiz. Dünya'nın net bir kuzey ve güney kutbu varken, şu anda Güneş'in güney kutbunda hem kuzey hem de güney manyetik alanları mevcut. Bu durum, Güneş'in manyetik alanının tersine dönme aşamasında olduğuna işaret ediyor” diye konuştu.


Güneş, yaklaşık 865 bin mil çapında, elektrik yüklü sıcak gazlardan oluşan dev bir küre. Kendi hareketi sırasında güçlü bir manyetik alan üretiyor. Bu alan yaklaşık 11 yılda bir kutuplar arasında yer değiştiriyor; buna da 'Güneş döngüsü' adı veriliyor. Döngü sürecinde Güneş'in yüzeyinde 'güneş lekeleri' olarak adlandırılan daha soğuk ve koyu bölgeler oluşuyor. Bu lekelerin sayısı döngünün ilerlemesiyle artıyor, ardından tekrar azalıyor.


Uzmanlar, Solar Orbiter'ın toplayacağı verilerin, Güneş döngüsüyle ilgili çalışmalara katkı sağlayacağını bildirdi.




#Güneş
#Avrupa Uzay Ajansı
#güney kutbu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 zamlı trafik cezalarının uygulanacağı tarih