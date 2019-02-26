Teknoloji Bilim insanları uyardı Güneş fırtınası yaklaşıyor
BİLİM

Bilim insanları uyardı: Güneş fırtınası yaklaşıyor!

Bilim insanları uyardı: Güneş fırtınası yaklaşıyor

Bilim insanları bu hafta yaşanacak güneş fırtınaları hakkında uyardı. Güneş'in atmosferinde oluşan deliği tespit eden bilim insanları, söz konusu durumun zaman zaman olduğunu açıkladı. Lakin bu seferki fırtınanın diğerlerine nazaran daha büyük olacağını belirtti.

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Oluşması beklenen güneş fırtınalarının elektronik cihazları etkilemesi bekleniyor.
Oluşması beklenen güneş fırtınalarının elektronik cihazları etkilemesi bekleniyor.

Güneş'in atmosferinde zaman zaman delikler açılıyor ve bu durum aslında Güneş fırtınasının habercisi olarak değerlendiriliyor. Dünya üzerindeki yaşam için tehlike arz etmeyen bu olayın, teknolojik cihazlar üzerinde etkileri olabiliyor. Bilim insanlarının gözlemlerine göre, 27 Şubat tarihinde tekrar yaşanacak olan bu kozmik olay, kategori olarak 'büyük Güneş fırtınaları' sınıfına giriyor.

Webtekno'nun haberine göre son günlerde Güneş'in üst atmosferi üzerinde açılan büyük deliği gözlemleyen bilim insanları, Dünya'ya doğru gelecek çok sayıda parçacığın olduğunun haberini verdi. Deliğin boyutlarının oldukça büyük olması nedeniyle yaşanacak fırtınanın da büyük olacağını ifade eden araştırmacılar, bunun korkulacak bir durum olmadığını ifade ettiler. Güneş fırtınasının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olmayacağını belirten araştırmacılar, gezegeni çevreleyen atmosferin zararları ışınları absorbe edeceğini belirttiler.

Teknolojik cihazların, Dünya'nın çok sayıda parçacığa ve radyasyona maruz kalacağı kozmik fırtınadan etkilenmesi bekleniyor. Uyduların maruz kalacağı dalgalar nedeniyle iletişim ve navigasyon gibi sistemlerin aksayabileceğini ifade eden bilim insanları, oluşacak manyetik alan yüzünden kutuplarda yaşanan ışık gösterisinin ise büyüleyici bir hal alacağını ifade ettiler.

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