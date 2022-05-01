Polonya Litvanya'dan doğal gaz alımına başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre Rus gazının ulusal para birimi ruble ile satış kararına karşı çıkan Polonya ve Bulgaristan’a Gazprom tarafından sağlanan gaz akışı 27 Nisan’da kesilmişti.

Baltık Boru Hattı çalışmalarına hız veren Polonya, Litvanya-Polonya doğal gaz boru hattı (GIPL) üzerinden Litvanya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz alımına başladı.

Polonya, GIPL ile Litvanya'nın Klajpeda şehrindeki sıvılaştırılmış doğal gaz terminaline ve bu terminale Finlandiya tarafından ulaştırılan sıvılaştırılmış doğal gaza erişim sağlamış oldu.

GIPL’de tam kapasiteye ekim ayında ulaşılacak

Devreye alınan GIPL’de tam kapasiteye ekim ayında ulaşılacağı ifade edilerek, bu tarihe kadar boru hattının kapasitesinin 2 milyar metreküp olacağı açıklandı. Ekim ayı sonrasında ise Polonya'dan Litvanya yönüne doğalgaz akışının 2,5 milyar metreküp, Litvanya'dan Polonya'ya doğal gaz akış kapasitesinin ise 2 milyar metreküpe ulaşacağı aktarıldı. Bu hattın devreye alınması ile gaz arzı açısından esnekliği arttıracağı da belirtildi.

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"Kan kokan Rus doğal gazına yerimiz yok"

Geçtiğimiz cuma günü Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Rusya’nın yaptığı enerji şantajına daha da büyük bir birlik ve işbirliği ile yanıt verilmesi gerektiğini aktarmış, tam enerji bağımsızlığına da en hızlı şekilde kavuşmak istediklerini belirtmişti. Nauseda, Avrupa Birliği’nde (AB) kan kokan Rusya gazı ve petrolüne yer olmadığını aktarmıştı.

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