"Bu ihtimali değerlendirirdim. Hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Yapay zeka ve yapay zeka modelleri farklı platformlarda etik kurallara uymayacaksa, teknolojik egemenliğimiz ihlal edilecekse ve insanlar olarak bu tür içerikleri okumaya mecbur bırakılacaksak, hiçbir ihtimali dışlamıyorum."