Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Polonya'da Grok'un uygunsuz paylaşımları nedeniyle X'in kapatılması değerlendiriliyor

Polonya'da Grok'un uygunsuz paylaşımları nedeniyle X'in kapatılması değerlendiriliyor

15:299/07/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Polonya basınına yansıyan haberlerde, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygunsuz paylaşımlarla siyaset hakkında yorumlar yaptığı ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ve diğer Polonyalı siyasetçilere hakaret ettiği yer aldı.
Polonya basınına yansıyan haberlerde, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygunsuz paylaşımlarla siyaset hakkında yorumlar yaptığı ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ve diğer Polonyalı siyasetçilere hakaret ettiği yer aldı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygunsuz paylaşımlar yapması nedeniyle platformun ülkede kapatılmasını değerlendirebileceklerini belirterek, "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil." dedi.

Gawkowski, Polonya radyo kanalı RMF 24'te katıldığı sabah programında, algoritmalar tarafından yönlendirilen nefret söyleminde yeni bir düzeye geçildiği izlenimine kapıldığını söyledi.

Bakanlık olarak yürürlükteki mevzuata göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna bir ihlal temeli sunacaklarını ve X platformuna ceza uygulanmasını talep edeceklerini dile getiren
Gawkowski, "İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil."
diye konuştu.
Gawkowski, nefret söylemine göz yumma, görmezden gelme ya da alay etmenin gelecekte insanlara zarar verebilecek bir hata olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Gazetecinin
"X platformunun kapatılması mümkün mü?"
sorusu üzerine Gawkowski,
"Bu ihtimali değerlendirirdim. Hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Yapay zeka ve yapay zeka modelleri farklı platformlarda etik kurallara uymayacaksa, teknolojik egemenliğimiz ihlal edilecekse ve insanlar olarak bu tür içerikleri okumaya mecbur bırakılacaksak, hiçbir ihtimali dışlamıyorum."
yanıtını verdi.
  • Polonya basınına yansıyan haberlerde, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygunsuz paylaşımlarla siyaset hakkında yorumlar yaptığı ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ve diğer Polonyalı siyasetçilere hakaret ettiği yer aldı.
Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara da uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.


#Grok
#Polonya
#X
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ deprem konutları 2025: TOKİ Hatay 120 deprem konutu çekiliş sonuçları isim listesi