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Polonya'da kenti basan farelere 'savaş' açıldı

Polonya'da kenti basan farelere 'savaş' açıldı

14:3625/03/2025, Salı
AA
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Polonya
Polonya

Polonya'da yetkililer, Poznan şehrini saran farelerle mücadele etmek için "savaş" ilan ettiklerini duyurdu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Poznan kentinin tarihi Pazar Meydanı'nın yenilenmesi için yürütülen restorasyon çalışmaları esnasında fare yuvaları tahrip oldu ve kemirgenler kent geneline yayıldı.


Şehrin dört bir yanını saran farelere karşı Poznan Belediyesi harekete geçti.


Belediye yönetimi, "zorunlu haşere önlemleri" kapsamında hastanelere, restoranlara ve konutlara fare kapanları yerleştirilmesi talimatını verdi.


Kemirgenlerden korunmak için binalardaki delik ve çatlakların kapatılmasını isteyen Belediye yetkilileri, ev sahiplerini fareleri yakalamak için tuzaklar kurmaya çağırdı.




#fare
#istila
#Polonya
#restorasyon

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