Dünya Polonyada mülteci krizi kapıda Ne iş ne de ev bulunuyor
AVRUPA

Polonya'da mülteci krizi kapıda: Ne iş ne de ev bulunuyor

Ukrayna’daki Rus işgali dördüncü ayına girerken yurt dışına çıkan Ukraynalı sayısı 6 milyonu geçti. 3 milyon göçmen ile en fazla yükü üstlenen Polonya, üç ay içinde mülteci kriziyle karşı karşıya kaldı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Polonyada mülteci krizi kapıda: Ne iş ne de ev bulunuyor
Arşiv

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle birlikte milyonlarca Ukraynalı savaş endişesiyle komşu ülkelere sığındı. Birleşmiş Milletler, ülkeden ayrılan Ukraynalı mültecilerin sayısının 6 milyondan fazla olduğunu ifade ederken göçmenlerin 3 milyonunun Polonya’ya geçtiği biliniyor. Ülkenin başkenti Varşova ve Wraclow gibi büyük şehirlerde yoğun mülteci nüfusu bulunuyor. Polonya’nın doğusunda Ukrayna sınırındaki Rzeszow şehrinin savaş öncesi 200 bin olan nüfusu şu an 300 bine ulaşmış durumda.

TEK BOŞ YER YOK

  • Kentin Belediye Başkanı Konrad Fijolek, şehirde tek bir boş yerin kalmadığını belirterek mültecilerin ihtiyaçları için şehrin yeni okullara ve konutlara ihtiyacı olduğunu açıkladı. Rzeszow’da bulunan Hotel Zacisze’nin sahibi Krzystof Ciszewski, otelinin bir bölümünü mültecilere açarak cebinden ödeme yaptığını ancak henüz devletten tazminat alamadığını dile getirdi.

EV SAHİPLİĞİ İÇİN TAZMİNAT BEKLENİYOR

Polonya’nın mülteci krizinden sorumlu bakanı Pawel Szefernaker, çözülmesi gerektiğini söylediği sorunlar olduğunu kabul etti ve Rzeszow’daki durumu takip edeceğini söyledi. Leh hükümeti şimdiye kadar mültecilerin barınma maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı olmak için yerel halka 1,3 milyar zloti (yaklaşık 5 milyar lira) gönderdiğini duyurdu. People in Need göç koordinatörü Jakub Anderle, benzer bir durumun Çekya’da da yaşandığını ifade ederken mültecileri evlerinde ağırlayan halkın devletten tazminat beklentisi içine olduğunu kaydetti.

Avrupa Ukrayna mülteci krizinde çaresiz: İnsan ticareti tehdidi artıyor
DÜNYA
Avrupa Ukrayna mülteci krizinde çaresiz: İnsan ticareti tehdidi artıyor

Ukraynalı mültecilerin akın ettiği 9 ülke zorda
DÜNYA
Ukraynalı mültecilerin akın ettiği 9 ülke zorda
Zam sınırı masaya yatırıldı

Zam sınırı masaya yatırıldı

​Fahiş kira artışları için dört bakanlıktan kritik toplantı.
Kuvvetli sağanak geliyor

Kuvvetli sağanak geliyor

​Meteoroloji beş kenti özellikle uyardı.
ABDde ilkokula silahlı saldırı: Onlarca çocuk hayatını kaybetti

Mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

Bakan Soylu 'Amanoslar temiz' diyerek duyurdu.

​Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi.

​MSB: Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.