Polonya'da mülteci krizi kapıda: Ne iş ne de ev bulunuyor

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle birlikte milyonlarca Ukraynalı savaş endişesiyle komşu ülkelere sığındı. Birleşmiş Milletler, ülkeden ayrılan Ukraynalı mültecilerin sayısının 6 milyondan fazla olduğunu ifade ederken göçmenlerin 3 milyonunun Polonya’ya geçtiği biliniyor. Ülkenin başkenti Varşova ve Wraclow gibi büyük şehirlerde yoğun mülteci nüfusu bulunuyor. Polonya’nın doğusunda Ukrayna sınırındaki Rzeszow şehrinin savaş öncesi 200 bin olan nüfusu şu an 300 bine ulaşmış durumda.

TEK BOŞ YER YOK

Kentin Belediye Başkanı Konrad Fijolek, şehirde tek bir boş yerin kalmadığını belirterek mültecilerin ihtiyaçları için şehrin yeni okullara ve konutlara ihtiyacı olduğunu açıkladı. Rzeszow’da bulunan Hotel Zacisze’nin sahibi Krzystof Ciszewski, otelinin bir bölümünü mültecilere açarak cebinden ödeme yaptığını ancak henüz devletten tazminat alamadığını dile getirdi.

EV SAHİPLİĞİ İÇİN TAZMİNAT BEKLENİYOR

Polonya’nın mülteci krizinden sorumlu bakanı Pawel Szefernaker, çözülmesi gerektiğini söylediği sorunlar olduğunu kabul etti ve Rzeszow’daki durumu takip edeceğini söyledi. Leh hükümeti şimdiye kadar mültecilerin barınma maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı olmak için yerel halka 1,3 milyar zloti (yaklaşık 5 milyar lira) gönderdiğini duyurdu. People in Need göç koordinatörü Jakub Anderle, benzer bir durumun Çekya’da da yaşandığını ifade ederken mültecileri evlerinde ağırlayan halkın devletten tazminat beklentisi içine olduğunu kaydetti.

REKLAM

DÜNYA Avrupa Ukrayna mülteci krizinde çaresiz: İnsan ticareti tehdidi artıyor