Dünya Polonyadan Rusyaya diplomatik nota
AVRUPA

Polonya’dan Rusya’ya diplomatik nota

NATO üyesi Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füzede iki kişi hayatını kaybetti. Polonya, füze saldırısının ardından Rusya’ya diplomatik nota verdi.

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Haber Merkezi İHA
Polonya’dan Rusya’ya diplomatik nota
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Polonya’nın Ukrayna sınırına 6 kilometre mesafede bulunan Przewodowo köyüne füze düşmesi sonucu 2 Polonya vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, dün gece yarısı Rus yapımı füzeye ilişkin derhal açıklama yapması talebiyle Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew’i acilen Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina gazetecilere yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau’nun Rus Büyükelçi ile görüşmesinin "sorunsuz, sessiz ve el sıkışmadan" gerçekleştiğini bildirdi.

Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew
Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew

Görüşmenin 4 dakika sürdüğünü, Bakan Rau’nun Rus Büyükelçi Siergiej Andriejew’e tüm yaşananlara ve Polonya’nın olaya bakışını içeren diplomatik nota verdiğini aktaran Lukasz Jasina Rus Büyükelçi’nin görüşme esnasında tek kelime konuşmadığını, sadece Rau’yu dinlemekle yetindiğini belirtti.

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