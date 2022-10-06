Polonya'dan Rusya'ya gözdağı: ABD'nin nükleer silahları Varşova'da konuşlanabilir

ABD ve müttefikleri, Putin'i nükleer kullanımdan caydırmaya çalışırken, caydırıcılığın başarısız olması durumunda Rusya üzerinde maksimum cezai etkiye sahip olacak ve belki de savaşı tırmandırma riskini de içerecek olası tepkiler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Tam bu kritik anda Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan gelen açıklamaysa ‘nükleer sinyalleşmenin’ en son ve en tehlikeli örneği oldu. Bu açıklama ve sonrasında olacakların dünyayı topyekûn bir nükleer savaşa sürükleme ihtimali bir süre daha korku yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.

“ABD’NİN NÜKLEER SİLAHLARINI BİZE GETİRİN”

Polonya, Putin'in tehditlerine karşı artan korkular arasında ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapmayı önerdi.

Öte yandan nükleer savaş başlıklarını Rusya'ya yaklaştırmak onları askerî açıdan daha az kullanışlı hale getireceğinden, talep büyük bir çoğunluk tarafından sembolik olarak görülüyor.

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Polonya, Vladimir Putin'in işgalci ordusunu bozguna uğratmak için Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya başvurabileceğine dair artan korkular arasında, kendi topraklarında ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapmak istediğini söyledi.