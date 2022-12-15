Dünya Polonyadan Rusyaya terör sponsoru devlet etiketi
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Polonya'dan Rusya'ya 'terör sponsoru devlet' etiketi

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Sejm'in, Rusya'yı ''terör sponsoru devlet'' olarak ilan eden bir kararı kabul ettiği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Polonyadan Rusyaya terör sponsoru devlet etiketi
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Sejm tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan bildiride, Rusya'nın sistematik olarak insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Rusya'nın soykırım suçu işlediği ve diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı vurgulanan bildiride, "Sejm, Rusya Federasyonu'nu terör araçlarını uygulayan ve terörü destekleyen bir devlet olarak tanımıştır." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına ilişkin "Ukrayna'nın egemenliğinin, siyasi bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Sejm Bildirisinde, Rusya'nın Smolensk şehrinde 2010'da Polonya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu, dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski, diğer üst düzey yetkililer ve NATO askeri komutanları da dahil olmak üzere uçaktaki 96 kişinin tamamının hayatını kaybetmesinden Moskova sorumlu tutuluyor.

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