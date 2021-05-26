Dünya Polonyalı gazeteci Saulski ABD yerine Türkiyenin müttefikliği daha güvenli
AVRUPA

Polonyalı gazeteci Saulski: ABD yerine Türkiye’nin müttefikliği daha güvenli

Polonya’nın Türkiye’den 24 SİHA satın alması, ülke medyasının gündemindeki yerini koruyor. Polonyalı gazeteci Arkady Saulski, Rusya’nın Polonya için tehdit oluşturduğunu, bu konuda kimi zaman Rusların işine gelecek kararlar alan ABD yerine Türkiye’ye güvenmenin daha doğru bir yol olacağını belirtti. Polonya Cumhurbaşkanı Duda’nın Türkiye ziyaretinin bu yüzden jeopolitik açıdan çok önemli olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polonyalı gazeteci Saulski: ABD yerine Türkiye’nin müttefikliği daha güvenli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın ortak basın toplantısında SİHA satışı için anlaşma imzalanmıştı.

Polonya’nın Türkiye’den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satın alması, gündemdeki yerini koruyor. Wgospodarce sitesinde “Polonya-Türkiye arasındaki önemli yakınlaşma” başlığıyla yayımlanan Polonyalı gazeteci Arkady Saulski imzalı bir yazıda, Türkiye’nin ABD’ye göre daha güvenilir bir müttefik olacağı ifade edildi. Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye ziyareti görülenden daha önemli”

“Polonya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyaretinin önemi ve bu ülke ile ilişkilerin güçlü bir şekilde artması, göründüğünden çok daha önemlidir. Bu sadece bir nezaket ziyareti değildi. Bu ziyaret çok önemli jeopolitik öneme sahipti.

Polonya hâlâ doğudaki en büyük tehdit olarak Rusya’yı görüyor. Rusya ile ilişkiler gergin. Güvenliğimiz için Rusya ile çıkarları ters olan bir ülkeyle müttefik olmalıyız. ABD, bu konuda güvenilir bir ortak değil.

“Türkiye ile kurulan ilişkide tehlike yok”

ABD Rusların işine gelecek kararlar alıyor. Güvenliğimizi bu ittifak üzerinden inşa etmek saflıktır. Türkiye ile böyle bir tehlike yok. Türkiye ile ilişkilerimizi sıkılaştırıyoruz.

Polonya Savunma Bakan paylaştı: Bayraktar TB2 ile silahlı kuvvetlerimiz yeni yetenekler kazanacak
DÜNYA
Polonya Savunma Bakan paylaştı: Bayraktar TB2 ile silahlı kuvvetlerimiz yeni yetenekler kazanacak

Çek medyası Polonya’nın Bayraktar TB2 hamlesini yazdı: Türkiye bir silah süper gücü olduğunu yineledi
DÜNYA
Çek medyası Polonya’nın Bayraktar TB2 hamlesini yazdı: Türkiye bir silah süper gücü olduğunu yineledi

Polonya medyası: Türk SİHA’ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı
DÜNYA
Polonya medyası: Türk SİHA’ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı
Abone Ol Google News
Bardağı 20 lira

Bardağı 20 lira

Sivas'ta kadınlar dik yamaçlara çıkıp topluyor.
Evleri yıkıldı umutları değil

Evleri yıkıldı umutları değil

​Mahmud'un doğum günün evlerinin enkazında kutladılar.
Polonyalı gazeteci Saulski: ABD yerine Türkiye’nin müttefikliği daha güvenli

Erdoğan'ın destek konuşmasından sonra ilk açıklama.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar

​Aşılar özel soğutucu TIR'larla Aşı ve İlaç Deposu'na naklediliyor..

​Bakanlık duyurdu: KOBİ'lere 'Nefes Kredisi'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.