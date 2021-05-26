Polonyalı gazeteci Saulski: ABD yerine Türkiye’nin müttefikliği daha güvenli

Polonya’nın Türkiye’den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satın alması, gündemdeki yerini koruyor. Wgospodarce sitesinde “Polonya-Türkiye arasındaki önemli yakınlaşma” başlığıyla yayımlanan Polonyalı gazeteci Arkady Saulski imzalı bir yazıda, Türkiye’nin ABD’ye göre daha güvenilir bir müttefik olacağı ifade edildi. Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye ziyareti görülenden daha önemli”

“Polonya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyaretinin önemi ve bu ülke ile ilişkilerin güçlü bir şekilde artması, göründüğünden çok daha önemlidir. Bu sadece bir nezaket ziyareti değildi. Bu ziyaret çok önemli jeopolitik öneme sahipti.

Polonya hâlâ doğudaki en büyük tehdit olarak Rusya’yı görüyor. Rusya ile ilişkiler gergin. Güvenliğimiz için Rusya ile çıkarları ters olan bir ülkeyle müttefik olmalıyız. ABD, bu konuda güvenilir bir ortak değil.

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“Türkiye ile kurulan ilişkide tehlike yok”

ABD Rusların işine gelecek kararlar alıyor. Güvenliğimizi bu ittifak üzerinden inşa etmek saflıktır. Türkiye ile böyle bir tehlike yok. Türkiye ile ilişkilerimizi sıkılaştırıyoruz.

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