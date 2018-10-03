Pompeo pazar günü Kuzey Kore lideriyle görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 7 Ekim Pazar günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile başkent Pyongyang'da görüşeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Pompeo'nun 6-8 Ekim tarihlerinde Japonya, Çin, Kuzey ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini belirten Nauert, "Bakan 6-7 Ekim'de Tokyo'da (Japon) Başbakan Shinzo Abe ve Dışişleri Bakanı (Taro) Kono ile bir araya gelecek. 7 Ekim'de ise Pyongyang'da lider Kim ile görüşecek." dedi.

Bakan Pompeo, geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantıları kapsamında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile bir araya gelmiş, bu görüşmede Kim Jong-un'un Pompeo'yu Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.

İkinci zirve için hazırlıklar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yapmış ve Pompeo'nun lider Kim'in görüşme davetini, Singapur zirvesindeki taahhütlerin uygulanmasına yönelik ilerleme kaydedilmesi, Kuzey Kore tarafından verilen nükleer silahların yok edilmesi sözü ve ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirveye hazırlanmak için kabul ettiği açıklanmıştı.

Trump da geçen haftalarda Kim Jong-un'un talebi üzerine ikinci bir görüşme olacağını belirtmiş ancak tarih veya yeri hakkında yorum yapmamıştı.

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