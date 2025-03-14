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Portekiz sandık başına gidecek

Portekiz sandık başına gidecek

11:2914/03/2025, Cuma
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Portekiz'de seçim
Portekiz'de seçim

Portekiz'de 11 Mart'ta Meclis'te yapılan güven oylamasının ardından sağ görüşlü azınlık hükümeti düşerken, bu gelişme sonrası ülkenin 18 Mayıs’ta erken seçime gideceği duyuruldu.

Portekiz
Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 11 Mart'ta Meclis'te yapılan güven oylaması sonrasında sağ görüşlü azınlık hükümetinin düşmesinin ardından 18 Mayıs'ta erken genel seçime gidilmesi kararını aldı.

Azınlık hükümeti düşmüştü


Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, meclisteki tüm siyasi partilerin liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından dün Devlet Konseyi'ni toplayarak, Meclis'in feshedilmesi ve 'siyasi partilerin çoğunluğunun talebiyle' 18 Mayıs'ta erken genel seçime gidilmesi kararını duyurdu.




#portekiz
#seçim
#Avrupa

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