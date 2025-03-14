Portekiz sandık başına gidecek

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 11 Mart'ta Meclis'te yapılan güven oylaması sonrasında sağ görüşlü azınlık hükümetinin düşmesinin ardından 18 Mayıs'ta erken genel seçime gidilmesi kararını aldı.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 11 Mart'ta Meclis'te yapılan güven oylaması sonrasında sağ görüşlü azınlık hükümetinin düşmesinin ardından 18 Mayıs'ta erken genel seçime gidilmesi kararını aldı.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, meclisteki tüm siyasi partilerin liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından dün Devlet Konseyi'ni toplayarak, Meclis'in feshedilmesi ve 'siyasi partilerin çoğunluğunun talebiyle' 18 Mayıs'ta erken genel seçime gidilmesi kararını duyurdu.