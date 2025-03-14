Gizli Pentagon belgelerini ifşa etmişti: ABD'li asker mahkemede suçunu itiraf etti

Gizli belgeleri internet ortamında paylaşmakla suçlanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Teixeira, tekrar mahkemeye çıktı.

'Amacım Biden'ın yalanlarını ifşa etmekti'

"Adaletin işleyişine engel olduğu" suçunu kabul eden 23 yaşındaki asker, "Amacım, (eski ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi tarafından uydurulan ve ana akım medya tarafından ABD halkına sunulan yalanları ifşa etmekti." ifadesini kullandı. Teixeira ayrıca, Biden yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda kamuoyunu yanılttığını savundu. "Adaletin işleyişine engel olma" suçundan Teixeira'nın halihazırdaki cezasının üzerine 10 yıl hapis cezası daha eklenebileceği belirtiliyor.

İsrail'den Kanada'ya, asker sayısından nükleer programa

Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, ABD ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımladığı iddiasıyla 14 Nisan 2023'te gözaltına alınmıştı. Teixeira'nın, internette sızdırdığı öne sürülen ve üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan belgelerde, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti. Belgeler arasında istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil, önemli konulara ilişkin askeri ve güncel bilgilerin yer aldığı kaydedilmişti.

15 yıl hapis cezası aldı

Teixeira'nın internette paylaştığı belgelerin, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren belgelerin yayımlandığı 2010 WikiLeaks skandalı ve eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'in 2013'te dijital izleme faaliyetlerini sızdırması kadar önemli olduğuna işaret edilmişti. ABD'nin ulusal savunma bilgilerini sakladığını ve sosyal medya platformu Discord'da diğer kullanıcılarla kasıtlı olarak birkaç kez paylaştığını itiraf eden Teixeira, 2024'ün sonunda 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



