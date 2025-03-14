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Emine Erdoğan'dan Tıp Bayramı mesajı: Şifa vermek yalnızca bir meslek değil yürekten gelen bir sorumluluk

Emine Erdoğan'dan Tıp Bayramı mesajı: Şifa vermek yalnızca bir meslek değil yürekten gelen bir sorumluluk

11:0214/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan, "Şifa vermek, yalnızca bir meslek değil, yürekten gelen bir sorumluluk. Gecesini gündüzüne katarak insan hayatına dokunan sağlık kahramanlarımız iyi ki var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şifa vermenin yalnızca bir meslek değil, yürekten gelen bir sorumluluk olduğunu belirtti.


Erdoğan,
"Gecesini gündüzüne katarak insan hayatına dokunan, umudu yaşatan, fedakarlıkla çalışan sağlık kahramanlarımız iyi ki var! Onların emeği, gülen her yüzde ve atan her kalpte yaşamaya devam ediyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun"
ifadelerini kullandı.



#Emine Erdoğan
#Tıp Bayramı
#sağlık
#14 Mart

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